Местечко почти готово. В Омске сделали постамент для памятника Ивану Бухгольцу

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Омский скульптор Михаил Минин, который приложил руку к созданию памятника Ивану Бухгольцу, сообщил на своей личной странице «ВКонтакте» о том, как продвигается проект. По его информации, постамент для скульптуры основателя Омской крепости уже готов.
В конце мая строители начали бетонировать основание для фундамента памятника на Иртышской набережной. В общей сложности на площадку было вылито 134 тонны бетона. Теперь же и эти работы подошли к завершению.
Как рассказал скульптор, после этого предстоит этап облицовки постамента и площадки. Известно, что их покроют гранитными плитами. Соответствующие работы стартуют 21 июня. До этого времени бетон должен «набрать силу», отметил Михаил Минин.
«Конную скульптуру продолжают переводить постепенно в бронзу. Фигура отлита уже на половину, в том числе опознавательные части тела коня», — добавил творец.
Напомним, что восседающий на коне бронзовый Иван Бухгольц появится на Иртышской набережной рядом с магазином «Океан». Памятник планируется установить на смотровой площадке ко Дню города.