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Местечко почти готово. В Омске сделали постамент для памятника Ивану Бухгольцу

15 июня 2023, 05:17
Фото: официальный телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

В Омске на Иртышской набережной сделали постамент для памятника Ивану Бухгольцу

Вскоре основание должны покрыть гранитными плитами.

Омский скульптор Михаил Минин, который приложил руку к созданию памятника Ивану Бухгольцу, сообщил на своей личной странице «ВКонтакте» о том, как продвигается проект. По его информации, постамент для скульптуры основателя Омской крепости уже готов.

В конце мая строители начали бетонировать основание для фундамента памятника на Иртышской набережной. В общей сложности на площадку было вылито 134 тонны бетона. Теперь же и эти работы подошли к завершению.

Фото: личная страница Михаила Минина "ВКонтакте"

Как рассказал скульптор, после этого предстоит этап облицовки постамента и площадки. Известно, что их покроют гранитными плитами. Соответствующие работы стартуют 21 июня. До этого времени бетон должен «набрать силу», отметил Михаил Минин.

«Конную скульптуру продолжают переводить постепенно в бронзу. Фигура отлита уже на половину, в том числе опознавательные части тела коня», — добавил творец.

Напомним, что восседающий на коне бронзовый Иван Бухгольц появится на Иртышской набережной рядом с магазином «Океан». Памятник планируется установить на смотровой площадке ко Дню города.

Десятки тонн бетона. В Омске начали возводить основание для памятника Бухгольцу
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Общество#Исторический памятник#Памятник#Иртышская набережная#Конная скульптура#Скульптура#Иван Бухгольц
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