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Конная скульптура

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Февраль
«Украли идею». Скульптор Любочки рассказал, что больше не хочет работать в Омске
По словам Сергея Норышева, идея памятника Бухгольцу изначально принадлежала ему, однако потом ее украли.
10 февраля, 06:30
Август 2023
Омичам рассказали, почему памятник Бухгольцу обращен лицом к Иртышу
Есть две обоснованных версии такого расположения монумента.
2 августа 2023, 10:08
Памятник основателю Омска Бухгольцу планируют установить сегодня ночью
Бронзовую скульптуру полностью собрали и покрыли воском для защиты от влаги.
1 августа 2023, 08:58
Июль 2023
В Омск привезли скульптуру основателя города Ивана Бухгольца
Памятник установят на Иртышской набережной.
28 июля 2023, 08:17
Литейщики начали собирать памятник основателю Омска Бухгольцу ко Дню города
Скульптура выполняется из бронзы.
11 июля 2023, 07:39
Июнь 2023
Местечко почти готово. В Омске сделали постамент для памятника Ивану Бухгольцу
Вскоре основание должны покрыть гранитными плитами.
15 июня 2023, 05:17
Март 2023
Александр Бурков побывал в мастерской у создателей памятника Ивану Бухгольцу
24 марта 2023, 07:37

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