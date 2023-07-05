Отмененный фестиваль, гибель мальчика на воде и эвакуация в аэропорту. Омск в среду

По предварительной информации СУ СКР по Омской области, трагедия произошла в деревне Трубецкое Азовского района. Мальчик пошел с одноклассником купаться на котлован и решил в какой-то момент переплыть водоем. Ему оставалось еще 300 метров, чтобы добраться до противоположного берега, но усталость взяла свое. Ребенок начал тонуть. Подростка не удалось спасти очевидцам. Известно, что это был «дикий» пляж. По информации Город55, одноклассником утонувшего является сын водителя маршрутки, которого прозвали омским Мимино.