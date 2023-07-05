Отмененный фестиваль, гибель мальчика на воде и эвакуация в аэропорту. Омск в среду

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Published Сегодня, 14:52
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В следующую субботу, 15 июля, на базе аэродрома «Поповка» в Азовском районе должен был состояться фестиваль «Время». Организаторы готовили для омичей авиашоу с выступлением пилотажных групп. Также гостей ждал бесплатный концерт известных отечественных исполнителей — Юлии Чичериной, Ольги Кормухиной, Алексея Белова — лидера группа «Парк Горького», а также выступление групп Total, «Земляне» и «Ума Турман». Мероприятие готовы были поддержать региональные минспорта и минкультуры, но у самих организаторов возникли проблемы при подготовке к фестивалю, выяснил Город55.
По предварительной информации СУ СКР по Омской области, трагедия произошла в деревне Трубецкое Азовского района. Мальчик пошел с одноклассником купаться на котлован и решил в какой-то момент переплыть водоем. Ему оставалось еще 300 метров, чтобы добраться до противоположного берега, но усталость взяла свое. Ребенок начал тонуть. Подростка не удалось спасти очевидцам. Известно, что это был «дикий» пляж. По информации Город55, одноклассником утонувшего является сын водителя маршрутки, которого прозвали омским Мимино.
Это произошло сегодня утром, 5 июля. Неизвестные позвонили в 07:25 в аэропорт и заявили о минировании здания. На эвакуацию потребовалось 20 минут. Информация о звонке была передана сотрудникам МВД и ФСБ. Как позже установили оперативники, угрозы для пассажиров и персонала аэропорта не было, сообщение о минировании оказалось ложным. Чья-то шутка стала причиной задержки четырех утренних рейсов. Ждать отправления пришлось 578 пассажирам.