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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

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В Омской области отменили фестиваль на аэродроме с приглашенными звездами

5 июля 2023, 09:30
Фото: Город55
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О причинах пока не сообщается.

Стало известно, что запланированный на аэродроме «Поповка» фестиваль «Время» не состоится. В середине июля в Азовском районе собирались организовывать авиашоу и бесплатный концерт с приглашенными звездами. За десять дней до назначенной даты владелец аэродрома Александр Анисимов сообщил об отмене мероприятия.

При этом не уточняется, по каким причинам фестиваля не будет. Город55 обратился к Александру Анисимову с этим вопросом, но оперативного комментария получить не удалось.

Напомним, что аэромузыкальный праздник планировали провести 15 июля. Гостям обещали выступление пилотажных групп, а также встречу с известными исполнителями. В программу фестиваля были включены выступления певиц Юлии Чичериной и Ольги Кормухиной, лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова, группыTotal, «Земляне» и «Ума Турман».

Обновлено. По информации Города55, мероприятие планировали провести при поддержке областных министерств культуры и спорта, однако из-за возникших трудностей у организаторов фестиваль пришлось отменить.

В середине июля для омичей бесплатно выступят певица Чичерина и группа «Ума Турман»
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Общество#Бесплатный концерт#Фестиваль#Аэродром#Развлечения#Авиашоу
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