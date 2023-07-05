В Омской области отменили фестиваль на аэродроме с приглашенными звездами

Стало известно, что запланированный на аэродроме «Поповка» фестиваль «Время» не состоится. В середине июля в Азовском районе собирались организовывать авиашоу и бесплатный концерт с приглашенными звездами. За десять дней до назначенной даты владелец аэродрома Александр Анисимов сообщил об отмене мероприятия.