В Омской области отменили фестиваль на аэродроме с приглашенными звездами

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Стало известно, что запланированный на аэродроме «Поповка» фестиваль «Время» не состоится. В середине июля в Азовском районе собирались организовывать авиашоу и бесплатный концерт с приглашенными звездами. За десять дней до назначенной даты владелец аэродрома Александр Анисимов сообщил об отмене мероприятия.
При этом не уточняется, по каким причинам фестиваля не будет. Город55 обратился к Александру Анисимову с этим вопросом, но оперативного комментария получить не удалось.
Напомним, что аэромузыкальный праздник планировали провести 15 июля. Гостям обещали выступление пилотажных групп, а также встречу с известными исполнителями. В программу фестиваля были включены выступления певиц Юлии Чичериной и Ольги Кормухиной, лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова, группыTotal, «Земляне» и «Ума Турман».
Обновлено. По информации Города55, мероприятие планировали провести при поддержке областных министерств культуры и спорта, однако из-за возникших трудностей у организаторов фестиваль пришлось отменить.