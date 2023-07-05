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Названа причина эвакуации Омского аэропорта сегодня утром

5 июля 2023, 05:06
Фото: 1MI
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Пассажиров омского аэропорта эвакуировали из-за анонимного звонка

Четыре рейса отправились из воздушной гавани с задержкой.

В омском аэропорту сегодня, 5 июля, эвакуировали пассажиров из-за анонимного звонка о минировании здания. Как рассказали Городу55 в пресс-службе аэропорта, сообщение поступило в 07:25 часов. Через 20 минут всех пассажиров вывели из здания.

О звонке оповестили МВД и ФСБ, в 09:25 часов на место приехали кинологи с собаками. После проверки выяснилось, что звонок о минировании был ложным.

«Данный инцидент стал причиной задержки вылетов нескольких рейсов: „Уральские авиалинии“ (Сочи), задержан до 10:50 час., 159 пассажиров; „Россия“ (Санкт-Петербург), задержан до 11:00 час., 124 пассажира; „Северный ветер“ (Сочи), задержан до 11:10 час., 216 пассажиров; „Сибирь“ (Новосибирск), задержан до 11:00 час., 79 пассажиров», — рассказали в аэропорте.

В настоящее время рейсы выполняются согласно расписанию.

На прошлой неделе, 26 июня, омичи заметили скопление автомобилей полиции, Росгвардии и скорой помощи у здания регионального Роспотребнадзора на улице 10 лет Октября. Как сообщил Городу55 источник в правоохранительных органах, поступило сообщение о минировании здания. Силовики обследовали помещения, но ничего опасного не нашли. Сообщение оказалось ложным.

В Омске эвакуировали сотрудников Роспотребнадзора из-за ложного сообщения
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#Евгений Игишев#Эвакуация#Экстренная эвакуация#Аэропорт#Омский аэропорт#Звонок#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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