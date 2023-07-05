Названа причина эвакуации Омского аэропорта сегодня утром

На прошлой неделе, 26 июня, омичи заметили скопление автомобилей полиции, Росгвардии и скорой помощи у здания регионального Роспотребнадзора на улице 10 лет Октября. Как сообщил Городу55 источник в правоохранительных органах, поступило сообщение о минировании здания. Силовики обследовали помещения, но ничего опасного не нашли. Сообщение оказалось ложным.