Погибшего 15-летнего мальчика привел на котлован сын омского Мимино

Как стало известно Городу55, 50-летняя жена Мимино вместе с 15-летним сыном и его одноклассником из Омска приехали в Трубецкое на дачу. Сын Мимино повел своего приятеля на котлован, что находится в километре от деревни. При этом на водоеме стояли предупреждающие знаки о запрете купания, однако детей это не остановило.