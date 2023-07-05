Погибшего 15-летнего мальчика привел на котлован сын омского Мимино

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:47
Городу55 стали известны детали несчастного случая в котловане рядом с деревней Трубецкое Азовского района, где погиб 15-летний омский школьник. Как выяснилось, погибший мальчик приехал на дачу в компании семьи мужчины, которого прозвали омским Мимино. Сейчас он отбывает срок за убийство 50-летнего маршрутчика.
Как стало известно Городу55, 50-летняя жена Мимино вместе с 15-летним сыном и его одноклассником из Омска приехали в Трубецкое на дачу. Сын Мимино повел своего приятеля на котлован, что находится в километре от деревни. При этом на водоеме стояли предупреждающие знаки о запрете купания, однако детей это не остановило.
«Предварительно, 15-летний школьник решил переплыть котлован, но в 300 метрах от берега стал тонуть и звать на помощь», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
На помощь мальчику бросился его приятель и еще один мужчина, который находился по соседству, но спасти ребенка им не удалось. Сегодня тело школьника достали водолазы.
Сейчас по факту этой трагедии возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Напомним, Мимино получил 12 лет в колонии строго режима за убийство 50-летнего Алексея Чернышова, которого нашли в маршрутке с огнестрельным ранением 10 июля 2019 года. По версии следствия и суда, мужчина приревновал убитого к своей супруге Татьяне, и в качестве мести выстрелил в коллегу из обреза охотничьего ружья.