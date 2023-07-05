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Погибшего 15-летнего мальчика привел на котлован сын омского Мимино

5 июля 2023, 08:42
Фото: 1MI
Дети купались на котловане, которые не оборудован для этого
В Азовский район дети приехали вместе с женой Мимино, из-за которой он, как считало следствие, и выстрелил в маршрутчика.

Городу55 стали известны детали несчастного случая в котловане рядом с деревней Трубецкое Азовского района, где погиб 15-летний омский школьник. Как выяснилось, погибший мальчик приехал на дачу в компании семьи мужчины, которого прозвали омским Мимино. Сейчас он отбывает срок за убийство 50-летнего маршрутчика.

Как стало известно Городу55, 50-летняя жена Мимино вместе с 15-летним сыном и его одноклассником из Омска приехали в Трубецкое на дачу. Сын Мимино повел своего приятеля на котлован, что находится в километре от деревни. При этом на водоеме стояли предупреждающие знаки о запрете купания, однако детей это не остановило.

«Предварительно, 15-летний школьник решил переплыть котлован, но в 300 метрах от берега стал тонуть и звать на помощь», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

На помощь мальчику бросился его приятель и еще один мужчина, который находился по соседству, но спасти ребенка им не удалось. Сегодня тело школьника достали водолазы.

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Сейчас по факту этой трагедии возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Напомним, Мимино получил 12 лет в колонии строго режима за убийство 50-летнего Алексея Чернышова, которого нашли в маршрутке с огнестрельным ранением 10 июля 2019 года. По версии следствия и суда, мужчина приревновал убитого к своей супруге Татьяне, и в качестве мести выстрелил в коллегу из обреза охотничьего ружья.

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