Большинство омичей призналось, что они хотели бы работать в крупной компании

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
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Большинство омичей, 65%, рассказали, что мечтают работать в крупной компании. Исследование провел сервис по поиску вакансий hh.ru в 2023 году. В опросе предполагались несколько вариантов ответа.
Чаще всего предпочтения крупной организации отдают юристы (82%), строители (78%) и специалисты по консалтингу и инвестициям (77%). В международных компаниях хотели бы работать 47% респондентов из Омской области. В основном, это касается сфер инвестиций (72%) и ИТ (62%).
В российских компаниях с государственным участием заинтересованы 58% омичей. Топ-3 сферы в этом варианте ответа набрали юристы (46%), специалисты по безопасности (45%) и производственники (34%).
Работу в российских компаниях с иностранным участием рассматривают 40% опрошенных. Столько же голосов набрали предприятия малого и среднего бизнеса.
Реже всего жителей региона интересует работа в государственных органах (33%), индивидуальное предпринимательство (25%), работа в стартапе (20%), внештатное сотрудничество (18%) и работа в некоммерческих организациях (16%).
Ранее Город55 рассказывал, что в Омской области в министерство финансов требуется сразу четыре главных специалиста в разные департаменты. Соискателям готовы предложить зарплату от 31 до 69 тысяч рублей в месяц. От кандидатов требуется высшее образование, обязательный опыт государственной гражданской службы, знание нормативно-правовых актов.