Большинство омичей призналось, что они хотели бы работать в крупной компании

Чаще всего предпочтения крупной организации отдают юристы (82%), строители (78%) и специалисты по консалтингу и инвестициям (77%). В международных компаниях хотели бы работать 47% респондентов из Омской области. В основном, это касается сфер инвестиций (72%) и ИТ (62%).