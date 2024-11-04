Банк вакансий

Где есть обучение оператором БПЛА в Омске и сколько платят за работу

На рынке труда Омской области появляются свежие вакансии, которые достаточно актуальны в данное время. Речь идет об операторе БПЛА. Сколько может зарабатывать этот специалист и что предстоит делать — в материале Города55.