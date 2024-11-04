Банк вакансий

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2024
Медикам Омской области предлагают вакансии с зарплатой до 170 тысяч рублей
4 ноября, 12:29
В омских школах открыто почти 500 вакансий для педагогов
17 октября, 13:57
В Омске специалистам по тестированию готовы платить до 250 тысяч рублей
В сервисе по поиску работы рассказали, сколько могут получать омичи на должности специалиста по тестированию в IT компаниях города.
21 сентября, 12:52
Где есть обучение оператором БПЛА в Омске и сколько платят за работу
На рынке труда Омской области появляются свежие вакансии, которые достаточно актуальны в данное время. Речь идет об операторе БПЛА. Сколько может зарабатывать этот специалист и что предстоит делать — в материале Города55.
26 апреля, 20:38
Феноменально ловкий и отважный. В омский муниципальный приют ищут сотрудника
2 апреля, 09:04
До 78 000 рублей. В омское министерство труда и социального развития ищут сотрудников
Работников набирают в главную, старшую и ведущую группы должностей.
21 февраля, 12:10
От водителей до менеджеров. В Омске появились вакансии с зарплатой до 220 000 рублей
13 февраля, 12:36
Управление по охране животного мира Омской области ищет специалиста по туризму
Кандидату на должность предлагают зарплату от 23 000 рублей.
9 января, 10:55
2023
Каникулы для самокатов, новый магистральный маршрут и выросшие зарплаты. Омск сегодня
27 октября 2023, 13:47
Более 370 тысяч. Стало известно, кому в Омске готовы платить самую высокую зарплату
Самые высокооплачиваемые предложения октября были выбраны аналитиками сервиса «SuperJob» из 170 000 вакансий.
11 октября 2023, 13:42
Безработные омичи тратят на поиски работы больше полугода
Показатель безработицы в регионе составляет 4,2%, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
27 февраля 2023, 04:02
Зарплата с пятью нулями. Кому в Омской области готовы платить от 100 тысяч рублей
Больше всех в регионе могут зарабатывать водители, продажники, машинисты и врачи.
6 февраля 2023, 02:39
Зарплаты до 300 тысяч. Сколько готовы платить омским врачам
Медицинские работники по-прежнему входят в топ-5 самых дефицитных специалистов в регионе.
30 января 2023, 02:24
Хотят получать больше. Зарплатные ожидания омичей выросли за год на 41%
Причины положительной динамики зарплатных ожиданий — сокращение числа рабочих из-за частичной мобилизации и эмиграции.
27 января 2023, 02:59
Утюжильщица и помощник депутата: какие необычные специалисты требуются в Омске
Помощнику народного избранника обещают зарплату до 45 тысяч рублей.
25 января 2023, 02:30

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