Также региону нужны водители (5,9%), менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,7%). Повара, пекари, кондитеры — специалисты, которые вошли в рейтинг востребованности, попав в первую десятку (3,1%). В этот же список попали машинисты (2,9%), врачи (2,7%), слесари и сантехники, а также операторы колл-центров и специалисты контактных центров (по 2,4%). На первых десяти строчках рейтинга можно также найти инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков и разнорабочих (по 2,3%).