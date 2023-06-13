Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
Аналитики сервиса hh.ru оценили вакансии в Омской области и определили, в каких специалистах местные работодатели нуждаются больше всего. Топ-20 востребованных мастеров возглавляют продавцы-кассиры и продавцы-консультанты (7% от всех активных вакансий на конец весны 2023 года).
Также региону нужны водители (5,9%), менеджеры по продажам и работе с клиентами (5,7%). Повара, пекари, кондитеры — специалисты, которые вошли в рейтинг востребованности, попав в первую десятку (3,1%). В этот же список попали машинисты (2,9%), врачи (2,7%), слесари и сантехники, а также операторы колл-центров и специалисты контактных центров (по 2,4%). На первых десяти строчках рейтинга можно также найти инженеров-конструкторов, инженеров-проектировщиков и разнорабочих (по 2,3%).
Кроме того, в топ-20 попали бухгалтеры, электромонтажники, сварщики, инженеры ПТО, инженеры-сметчики, упаковщики, комплектовщики и кладовщики, прорабы и мастера СМР, токари, фрезеровщики, шлифовщики, грузчики и технологи.
Вместе с тем аналитики заметили, что желание соискателей искать работу несколько снизилось. Статистика прошлого месяца показывает, что по сравнению с этим же периодом 2022 года количество открытых и обновленных резюме уменьшилось на 2%.
Меньше всего работу в мае искали представили автобизнеса и розничной торговли. Кроме того, активность снизилась у бухгалтеров, менеджеров по продажам, специалистов по безопасности и транспорту, а также у тех, кто занимается логистикой.