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На оборонные заводы Омска устроились работать 200 школьников

3 июля 2023, 09:29
Фото: Правительство Омской области
Всего в июне больше 4 тысяч юных омичей начали трудиться по программе летней кампании занятости.

В Омской области в рамках летней кампании занятости 300 юных омичей устроились работать на промышленные предприятия, из них 200 — работают в оборонно-промышленном комплексе региона.

Как рассказали в минтруда Омской области, всего за три летних месяца будут трудоустроены больше 8 тысяч человек. Школьников принимают на работу как в Омске, так и в муниципальных районах. В июне начали трудиться 4 тысячи юных омичей.

«Помимо зарплаты школьники получают материальную поддержку — 2,1 тысячи рублей. На эти цели в 2023 году из областного бюджета направлено 16,5 млн рублей», — рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.

В июне 300 омских школьников трудоустроились на промышленные предприятия региона. Сто человек выбрали Омский научно-исследовательский институт приборостроения. Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс.

«Чаще всего я занимаюсь маркировкой резонаторов. Мне все объяснил наставник. Он от меня не отходил, пока я не приобрела уверенность в своих действиях. Работаем мы до обеда. После работы мы участвуем в разных мероприятиях», — рассказала школьница Диана Нуртдинова.

Большая часть вакансий для школьников связана с работами по благоустройству. Популярны также вакансии в архивах и библиотеках, в сфере организации досуга.

Ранее Город55 рассказывал, что с начала 2023 года на оборонные предприятия Омской области устроились работать 4 тысяч человек. Квалифицированным рабочим готовы платить зарплату выше средней по региону. На предприятия готовы взять сотрудников без опыта работы, действуют программы обучения.

Зарплаты с пятью нулями. На оборонные заводы в 2023 году устроились 4 тысячи омичей
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#Евгений Игишев#Школьник#Работа#Работа студентам#Вакансии#ОПК#Завод#Общество#Дети#Омская область#Омск
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