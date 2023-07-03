На оборонные заводы Омска устроились работать 200 школьников

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Омской области в рамках летней кампании занятости 300 юных омичей устроились работать на промышленные предприятия, из них 200 — работают в оборонно-промышленном комплексе региона.
Как рассказали в минтруда Омской области, всего за три летних месяца будут трудоустроены больше 8 тысяч человек. Школьников принимают на работу как в Омске, так и в муниципальных районах. В июне начали трудиться 4 тысячи юных омичей.
«Помимо зарплаты школьники получают материальную поддержку — 2,1 тысячи рублей. На эти цели в 2023 году из областного бюджета направлено 16,5 млн рублей», — рассказал министр труда и социального развития Владимир Куприянов.
В июне 300 омских школьников трудоустроились на промышленные предприятия региона. Сто человек выбрали Омский научно-исследовательский институт приборостроения. Предприятие входит в оборонно-промышленный комплекс.
«Чаще всего я занимаюсь маркировкой резонаторов. Мне все объяснил наставник. Он от меня не отходил, пока я не приобрела уверенность в своих действиях. Работаем мы до обеда. После работы мы участвуем в разных мероприятиях», — рассказала школьница Диана Нуртдинова.
Большая часть вакансий для школьников связана с работами по благоустройству. Популярны также вакансии в архивах и библиотеках, в сфере организации досуга.
Ранее Город55 рассказывал, что с начала 2023 года на оборонные предприятия Омской области устроились работать 4 тысяч человек. Квалифицированным рабочим готовы платить зарплату выше средней по региону. На предприятия готовы взять сотрудников без опыта работы, действуют программы обучения.