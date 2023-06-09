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Лишь 8% омичей не испытывали стресс на работе

9 июня 2023, 11:48
Фото: 1MI
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12% респондентов считают уровень стресса на рабочем месте очень высоким.

Омичи оценили уровень стресса, который они испытывают на рабочем месте. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob в начале июня.

8% респондентов ответили, что совсем не испытывают стресс на работе. Еще 10% с ним сталкиваются, но совсем немного. 12% опрошенных назвали уровень стресса на работе низким, 33% — средним, 21% — высоким, а 12% — очень высоким.

Мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами (разница составляет всего 0,1—0,2 балла).

Ранее Город55 рассказывал, что 27% омских студентов собираются подрабатывать этим летом. Респонденты ответили, на какие должности они собираются устраиваться.

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#Евгений Игишев#Работа#Вакансии#Стрес#Работодатель#Общество#Омск#Омская область
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