Лишь 8% омичей не испытывали стресс на работе

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Омичи оценили уровень стресса, который они испытывают на рабочем месте. Исследование провел сервис по поиску работы SuperJob в начале июня.
8% респондентов ответили, что совсем не испытывают стресс на работе. Еще 10% с ним сталкиваются, но совсем немного. 12% опрошенных назвали уровень стресса на работе низким, 33% — средним, 21% — высоким, а 12% — очень высоким.
Мужчины испытывают тревогу на работе практически наравне с женщинами (разница составляет всего 0,1—0,2 балла).
Ранее Город55 рассказывал, что 27% омских студентов собираются подрабатывать этим летом. Респонденты ответили, на какие должности они собираются устраиваться.