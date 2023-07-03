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Впереди была вся жизнь. Под Омском в ночном ДТП погиб 17-летний мотоциклист

3 июля 2023, 04:09
Фото: Город55
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Под Омском в ночном ДТП погиб 17-летний мотоциклист

В парня влетела иномарка, выехавшая на полосу встречного движения.

Сегодня ночью, 3 июля, в Омской области на дороге Омск-Черлак произошла смертельная авария. Полицейские получили информацию об этом в 01:25. Несовершеннолетний житель Черлакского района скончался на месте.

Одним из участников ДТП стал мужчина 1985 года рождения. Он двигался на Renault Fluence. В районе 176 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с парнем, ехавшим на мотоцикле GX-R 250L. Это был 17-летний подросток, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

От полученных травм мальчик скончался прямо на дороге до приезда скорой помощи. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Все детали и причины смертельной аварии станут известны позже.

Ранее Город55 писал о смертельном ДТП с мотоциклистом в районе Советского округа. 36-летний мужчина погиб под колесами фуры.

Добавим, что на трассе Омск-Черлак в конце мая случилась масштабная авария. На 96 км трассы столкнулись иномарка и микроавтобус. Погибли все участники ДТП, в том числе потенциальный виновник аварии, четыре его пассажира — 23-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также девочки 17 и 7 лет. Водитель автобуса получил серьезные травмы и позже скончался в больнице.

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#Алина Ясинская#Смертельное ДТП#Смертельная авария#Авария с мотоциклом#ДТП с мотоциклом#Смерть#Происшествия#Новости#Омская область
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