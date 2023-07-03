Впереди была вся жизнь. Под Омском в ночном ДТП погиб 17-летний мотоциклист

Добавим, что на трассе Омск-Черлак в конце мая случилась масштабная авария. На 96 км трассы столкнулись иномарка и микроавтобус. Погибли все участники ДТП, в том числе потенциальный виновник аварии, четыре его пассажира — 23-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также девочки 17 и 7 лет. Водитель автобуса получил серьезные травмы и позже скончался в больнице.