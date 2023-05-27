В жутком ДТП на омской трассе погиб отец вместе с 7-летней дочерью

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Published Сегодня, 21:49
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Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Омск – Черлак, которое унесло жизни 6 человек. Как выяснилось, потенциальный виновник этой аварии погиб вместе с маленькой дочерью.
«Предварительно, 41-лентний водитель автомобиля Chevrolet Cruze ехал вместе с 7-летней дочерью. Оба они погибли. Вместе с ними в машине находились жители Нововаршавского района», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, по предварительной информации региональной Госавтоинспекции, водитель Chevrolet вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Toyota, которым управлял 41-летний мужчина. После лобового удара машина виновника аварии загорелась, однако ее быстро потушили очевидцы этой трагедии. Как рассказал источник Города55, к моменту возгорания все, кто находились в иномарке были мертвы.
Жертвами этого ДТП стали 6 человек, - водитель и 4 пассажира Chevrolet, среди которых 23-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также 17-летний подросток и 7-лентняя девочка. Позже в больнице от травм скончался и водитель микроавтобуса.
Проверку по этой смертельной трагедии уже инициировали в УГИБДД по Омской области и региональной прокуратуре.