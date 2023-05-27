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В жутком ДТП на омской трассе погиб отец вместе с 7-летней дочерью

26 мая 2023, 21:49
Жертвами этой аварии стали 6 человек, среди которых двое детей
Вместе с ними жертвами этой аварии стали еще 4 человека, многие из которых были зарегистрированы в Нововаршавском районе.

Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Омск – Черлак, которое унесло жизни 6 человек.  Как выяснилось, потенциальный виновник этой аварии погиб вместе с маленькой дочерью.

«Предварительно, 41-лентний водитель автомобиля Chevrolet Cruze ехал вместе с 7-летней дочерью. Оба они погибли. Вместе с ними в машине находились жители Нововаршавского района», - рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Напомним, по предварительной информации региональной Госавтоинспекции, водитель Chevrolet вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Toyota, которым управлял 41-летний мужчина.  После лобового удара машина виновника аварии загорелась, однако ее быстро потушили очевидцы этой трагедии. Как рассказал источник Города55, к моменту возгорания все, кто находились в иномарке были мертвы.

Никто не выжил. В жутком ДТП на трассе «Омск- Черлак» погибло 6 человек
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Жертвами этого ДТП стали 6 человек, - водитель и 4 пассажира Chevrolet, среди которых 23-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также 17-летний подросток и 7-лентняя девочка. Позже в больнице от травм скончался и водитель микроавтобуса.

Проверку по этой смертельной трагедии уже инициировали в УГИБДД по Омской области и региональной прокуратуре.

Все кто были в Chevrolet погибли на месте
Видео: УГИБДД по Омской области
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