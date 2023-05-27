В жутком ДТП на омской трассе погиб отец вместе с 7-летней дочерью

Напомним, по предварительной информации региональной Госавтоинспекции, водитель Chevrolet вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Toyota, которым управлял 41-летний мужчина. После лобового удара машина виновника аварии загорелась, однако ее быстро потушили очевидцы этой трагедии. Как рассказал источник Города55, к моменту возгорания все, кто находились в иномарке были мертвы.