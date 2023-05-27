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В смертельном ДТП на трассе погибли жители трех сельских районов Омской области

27 мая 2023, 06:35
Фото: УГИБДД по Омской области
Авария унесла жизни 6 человек, среди которых двое детей
Виновник ДТП и его дочь были зарезервированы в Омске, а остальные погибшие жили в сельских районах региона.

В Омской области силовики продолжают разбираться в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе Омск – Черлак, которое унесло 6 человеческих жизней.  Как выяснилось в этой аварии погибли жители Омска и еще трех сельских районов Омской области.

«Потенциальный виновник этой аварии и его дочка были зарегистрированы в Омске, также в ДТП погибли жители Нововаршавского, Тюкалинского и Шербалькульского районов Омской области», - пояснил Городу55 источник в экстренных службах.

Напомним, по предварительной информации региональной Госавтоинспекции, водитель Chevrolet вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Toyota, которым управлял 41-летний мужчина.  После лобового удара машина виновника этой аварии загорелась.

Водитель и пассажиры легковушки погибли на местеВодитель и пассажиры легковушки погибли на месте
Водитель и пассажиры легковушки погибли на месте
Фото: УГИБДД по Омской области

На месте от травм погибли все, кто ехал в Chevrolet, - потенциальный виновник ДТП и 4 его пассажира, среди которых 23-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также девочки 17 и 7 лет. Позже в больнице от травм скончался и водитель микроавтобуса.

В жутком ДТП на омской трассе погиб отец вместе с 7-летней дочерью
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#Василий Попов#Новости#Эксклюзивы#Общество#Город#Происшествия#ДТП#Авария#Омск#Омская область
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