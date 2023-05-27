В смертельном ДТП на трассе погибли жители трех сельских районов Омской области

На месте от травм погибли все, кто ехал в Chevrolet, - потенциальный виновник ДТП и 4 его пассажира, среди которых 23-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также девочки 17 и 7 лет. Позже в больнице от травм скончался и водитель микроавтобуса.