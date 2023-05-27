В смертельном ДТП на трассе погибли жители трех сельских районов Омской области

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Updated Сегодня, 06:35
В Омской области силовики продолжают разбираться в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе Омск – Черлак, которое унесло 6 человеческих жизней. Как выяснилось в этой аварии погибли жители Омска и еще трех сельских районов Омской области.
«Потенциальный виновник этой аварии и его дочка были зарегистрированы в Омске, также в ДТП погибли жители Нововаршавского, Тюкалинского и Шербалькульского районов Омской области», - пояснил Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, по предварительной информации региональной Госавтоинспекции, водитель Chevrolet вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Toyota, которым управлял 41-летний мужчина. После лобового удара машина виновника этой аварии загорелась.
На месте от травм погибли все, кто ехал в Chevrolet, - потенциальный виновник ДТП и 4 его пассажира, среди которых 23-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также девочки 17 и 7 лет. Позже в больнице от травм скончался и водитель микроавтобуса.