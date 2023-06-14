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Не уступил дорогу. Молодой мотоциклист погиб под колесами фуры на Мира в Омске

14 июня 2023, 04:44
Фото: Госавтоинспекция Омской области

На проспекте Мира в Омске под колесами фуры погиб молодой мотоциклист

По факту ДТП полицейские организовали проверку.

Вчера вечером, 13 июня, в районе городка Нефтяников случилось смертельное ДТП. Сообщение об аварии сотрудники Госавтоинспекции получили в 20:45. В пресс-центре ведомства рассказали подробности.

По информации полицейских, столкновение произошло на проспекте Мира. 42-летний мужчина, двигавшийся на КамАЗе хотел повернуть налево в районе дома № 122. В это время на том участке проезжал мотоциклист во встречном направлении. Водитель фуры не уступил ему дорогу, из-за чего мужчина 1987 года рождения на Kawasaki скончался на месте происшествия.

По факту случившегося правоохранители запустили проверку. Позже станут известны все причины и обстоятельства, при которых произошла авария.

Ранее Город55 о другом смертельном ДТП с мотоциклистом. Несчастный случай произошел на трассе Сыропятское — Калачинск. В аварии погибла 43-летняя женщина, решившая поехать на мотоцикле с пьяным мужчиной. У водителя при этом не было прав на управление транспортным средством.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Общество#Новости#Омск#ДТП#Смерть#Смертельное ДТП#ДТП с погибшим#ДТП с фурой#ДТП с мотоциклом#ДТП с Камазом#ДТП с мотоциклистом
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