Не уступил дорогу. Молодой мотоциклист погиб под колесами фуры на Мира в Омске

По информации полицейских, столкновение произошло на проспекте Мира. 42-летний мужчина, двигавшийся на КамАЗе хотел повернуть налево в районе дома № 122. В это время на том участке проезжал мотоциклист во встречном направлении. Водитель фуры не уступил ему дорогу, из-за чего мужчина 1987 года рождения на Kawasaki скончался на месте происшествия.