Уголовное дело директора лагеря, медведь-интроверт и смерть от молнии. Омск в субботу

Дикое животное встретили у рабочего поселка Тевриз грибники. Один из мужчин не побоялся медведя и захотел привлечь его внимание. Он несколько раз прокричал в сторону зверя, но тот лишь окинул человека взглядом и, не останавливаясь, с проселочной дороги ушел обратно в лес. В прошлом году жители региона говорили, что видели медведей на территории Омского района, рядом с деревнями Алексеевка и Подгородка.