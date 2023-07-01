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Уголовное дело директора лагеря, медведь-интроверт и смерть от молнии. Омск в субботу

1 июля 2023, 15:17
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Бывшего директора детского лагеря подозревают в незаконной сдаче металла

Полицейские рассказали о возбуждении уголовное дела «Присвоение или растрата» в отношении 29-летнего директора детского оздоровительного лагеря «Орленок». По информации регионального УМВД, работники лагеря собирали и сдавали черный, цветной металлы по поручению директора. Вырученные с этого средства на счет лагеря при этом не были переведены. Таким образом, как считают силовики, мимо кассы прошло порядка 330 тыс рублей. В областном минспорта уточнили, что эта история 2021 года. Тогда лагерем руководил Станислав Петровский.

В Омской области директор детского лагеря попался на незаконной сдаче металла
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Новость № 2. На севере Омской области заметили медведя

Дикое животное встретили у рабочего поселка Тевриз грибники. Один из мужчин не побоялся медведя и захотел привлечь его внимание. Он несколько раз прокричал в сторону зверя, но тот лишь окинул человека взглядом и, не останавливаясь, с проселочной дороги ушел обратно в лес. В прошлом году жители региона говорили, что видели медведей на территории Омского района, рядом с деревнями Алексеевка и Подгородка.

«Миха!». Омичи встретили медведя на севере региона и позвали его к себе
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Новость № 3. В Омской области от удара молнии умер 42-летний пастух

Несчастный случай произошел в Павлоградском районе рядом с селом Милоградовка. Тело мужчины обнаружил коллега, который пришел на смену. Вскрытие показало, что пастух скончался от удара молнии, сообщили Городу55 в региональном следкоме. По предварительным данным экспертов, электрический разряд попал в ключицу и вышел через ногу. В поясной сумке мужчины нашли сотовый, магнит и какие-то железки.

В Омской области молния убила 42-летнего пастуха
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#Алина Ясинская#Омская область#Омск#Новости#Общество#Происшествия#Присвоение#Растрата#Уголовное дело#Детский лагерь#Медведь#Бурый медведь#Удар молнии#Смерть#Пастухи
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