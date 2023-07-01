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В Омской области директор детского лагеря попался на незаконной сдаче металла

1 июля 2023, 03:56
Фото: 1MI
Директора детского лагеря подозревают в растрате
Металлический лом руководитель оздоровительного учреждения вывозил и сдавал мимо кассы.

В Омской области полицейские возбудили уголовное дело по статье «присвоение или растрата» в отношении 29-летнего директора детского оздоровительного лагеря «Орленок», что находится в Калачинском районе.

«По указанию директора рабочие на территории лагеря занимались сбором, вывозом и сдачей черного и цветного металлов. Денежные средства от реализации лома на расчетный счет лагеря так и не поступили», — пояснили в УМВД по Омской области.

По подсчетам силовиков, мимо кассы таким образом прошло порядка 330 тысяч рублей.

Как выяснил Город55, директором лагеря в настоящее время значится Максим Хохлов.

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