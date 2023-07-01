«Миха!». Омичи встретили медведя на севере региона и позвали его к себе

Зверь вышел на проселочную дорогу, по которой местные проезжают к лесам. Он оглянулся и посмотрел на людей, но не принял приглашения подойти ближе. Медведь спокойно двинулся обратно в лес по своим делам, оставив любопытных омичей одних.