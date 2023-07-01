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Published Сегодня, 10:32

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«Миха!». Омичи встретили медведя на севере региона и позвали его к себе

1 июля 2023, 10:32
Фото: Город55
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Жители Омской области заметили на севере региона бурого медведя

Зверь скрылся от людей в лесу.

Жители Омской области рассказали о том, что видели медведя на территории Тевризского района. Информация появилась в паблике «Грибники Омска и Омской области». Неожиданная встреча произошла рядом с рабочим поселком Тевриз.

Очевидец опубликовал соответствующее видео. Увидев дикое животное, мужчина не побоялся обратить на себя внимание и начал активно издавать звуки. Грибник даже звал медведя к себе.

«Михалыч! Мишка! Миша, пойдем к нам… Миха?», — прокричал в сторону косолапого мужчина.
Фото: «Грибники Омска и Омской области».

Зверь вышел на проселочную дорогу, по которой местные проезжают к лесам. Он оглянулся и посмотрел на людей, но не принял приглашения подойти ближе. Медведь спокойно двинулся обратно в лес по своим делам, оставив любопытных омичей одних.

В прошлом году жители региона рассказывали, что видели медведей в Омском районе. Их замечали неподалеку от деревень Алексеевки и Подгородки. Ранее Город55 писал о том, почему косолапые подходят ближе к населенным пунктам.

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#Алина Ясинская#Омская область#Новости#Происшествия#Общество#Медведь#Бурый медведь
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