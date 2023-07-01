«Миха!». Омичи встретили медведя на севере региона и позвали его к себе

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Жители Омской области рассказали о том, что видели медведя на территории Тевризского района. Информация появилась в паблике «Грибники Омска и Омской области». Неожиданная встреча произошла рядом с рабочим поселком Тевриз.
Очевидец опубликовал соответствующее видео. Увидев дикое животное, мужчина не побоялся обратить на себя внимание и начал активно издавать звуки. Грибник даже звал медведя к себе.
«Михалыч! Мишка! Миша, пойдем к нам… Миха?», — прокричал в сторону косолапого мужчина.
Зверь вышел на проселочную дорогу, по которой местные проезжают к лесам. Он оглянулся и посмотрел на людей, но не принял приглашения подойти ближе. Медведь спокойно двинулся обратно в лес по своим делам, оставив любопытных омичей одних.
В прошлом году жители региона рассказывали, что видели медведей в Омском районе. Их замечали неподалеку от деревень Алексеевки и Подгородки. Ранее Город55 писал о том, почему косолапые подходят ближе к населенным пунктам.