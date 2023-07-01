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В Омской области молния убила 42-летнего пастуха

1 июля 2023, 04:46
Фото: Город55
Мужчина скончался от удара молнии
Тело мужчины на пастбище обнаружил коллега погибшего, который пришел его сменить.

В Павлоградском районе Омской области следователи разбираются во всех нюансах смерти 42-летнего пастуха, тело которого накануне нашли на пастбище рядом с селом Милоградовка.

«В четверг, 29 июня, примерно около 20 часов пастух, который пришел на смену, обнаружил тело своего коллеги, после чего позвонил в полицию», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Труп отправили в морг для вскрытия, где судмедэксперты предварительно установили, что мужчина скончался от удара молнии, — электрический разряд попал в район ключицы и вышел через ногу.

В поясной сумке погибшего силовики нашли мобильный телефон, какие-то железки и магнит. Потенциально все это и могло притянуть молнию.

Сейчас по факту случившегося назначена и проводится проверка. Добавим, что затяжные дожди и грозы, которые накрыли Омскую область в последние недели, сменятся теплом и относительной жарой.

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