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Published Сегодня, 05:49

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С 2023 года при поступлении в омские вузы будут учитывать службу в армии

30 июня 2023, 05:49
Фото: Город55
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Службу в армии приравняли к индивидуальным достижениям и теперь учитывают при поступлении.

В пресс-центре ОмГУ им. Ф. М. Достоевского сообщили, что службу в армии приравняли к индивидуальным достижениям и теперь учитывают при поступлении в вузы, а также в колледжи, техникумы и лицеи (среднее профобразование).

Нововведение касается следующих военнослужащих:

  • имеющих звания Героев России;
  • награжденных тремя орденами Мужества;
  • призванных на военную службу по мобилизации;
  • заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач;
  • выполняющих определенные поручения и задачи, возложенные на ВС РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, новые правила действуют и на детей представителей всех вышеперечисленных категорий. Для детей введут отдельную квоту, в рамках которой они будут претендовать на бюджетные места, участвуя в соответствующем конкурсе. Стоит отметить, что отныне нововведения становятся постоянными.

Ранее Город55 уже сообщал, что в этом году для детей-абитуриентов участников СВО планируют выделить льготные места в омских вузах. Также колледжи и техникумы решили предоставить детям преимущество при поступлении (достаточно лишь успешно сдать экзамены).

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