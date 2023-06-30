С 2023 года при поступлении в омские вузы будут учитывать службу в армии

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В пресс-центре ОмГУ им. Ф. М. Достоевского сообщили, что службу в армии приравняли к индивидуальным достижениям и теперь учитывают при поступлении в вузы, а также в колледжи, техникумы и лицеи (среднее профобразование).
Нововведение касается следующих военнослужащих:
Кроме того, новые правила действуют и на детей представителей всех вышеперечисленных категорий. Для детей введут отдельную квоту, в рамках которой они будут претендовать на бюджетные места, участвуя в соответствующем конкурсе. Стоит отметить, что отныне нововведения становятся постоянными.
Ранее Город55 уже сообщал, что в этом году для детей-абитуриентов участников СВО планируют выделить льготные места в омских вузах. Также колледжи и техникумы решили предоставить детям преимущество при поступлении (достаточно лишь успешно сдать экзамены).