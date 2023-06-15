В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В высших учебных заведениях Омска в 2023 году для детей-абитуриентов участников СВО выделят льготные места. Подробности Городу55 рассказали в министерстве образования Омской области.
«Участники специальной военной операции и члены их семей могут поступить в образовательные организации высшего образования в рамках отдельной квоты, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки», — рассказали в ведомстве.
Без вступительных экзаменов на льготные места в вузах могут рассчитывать Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети участников СВО, если их родитель погиб или получил увечье при прохождении службы, либо был удостоен звания Героя России или является кавалером трех орденов Мужества.
Также на отдельную квоту в вузы будут принимать детей участников СВО, чьи родители не относятся к вышеуказанным категориям, но уже по результатам вступительных экзаменов.
В колледжах и техникумах детям участников СВО также предоставят преимущество при поступлении. Достаточно будет успешно сдать экзамены.
В министерстве образования добавили, что в ведомстве не располагают информацией о том, какое количество детей-выпускников мобилизованных и контрактников в настоящий момент проживает в Омской области. Всего же в предстоящем учебном году в региональных вузах выделили больше 6,5 тысяч бюджетных мест на очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета.
В настоящее время выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ. Уже известны первые результаты. 12 школьников из Омска, а также Омского, Исилькульского и Любинского районов набрали максимальные 100 баллов по географии, химии и литературе. Напомним, что до 16 июня выпускникам придут результаты ЕГЭ по математике базового уровня и не позднее 19 июня по математике профильного уровня. Также в этом году студенты-высокобалльники впервые получат денежные поощрения (от 30 до 120 тысяч рублей).