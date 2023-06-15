Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Изображение материала

В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО

15 июня 2023, 06:34
Фото: 1MI
Иллюстрация
Отдельная квота составит не менее 10% от общего количества бюджетных мест.

В высших учебных заведениях Омска в 2023 году для детей-абитуриентов участников СВО выделят льготные места. Подробности Городу55 рассказали в министерстве образования Омской области.

«Участники специальной военной операции и члены их семей могут поступить в образовательные организации высшего образования в рамках отдельной квоты, которая составляет не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки», — рассказали в ведомстве.

Без вступительных экзаменов на льготные места в вузах могут рассчитывать Герои России, лица, награжденные тремя орденами Мужества, дети участников СВО, если их родитель погиб или получил увечье при прохождении службы, либо был удостоен звания Героя России или является кавалером трех орденов Мужества.

Также на отдельную квоту в вузы будут принимать детей участников СВО, чьи родители не относятся к вышеуказанным категориям, но уже по результатам вступительных экзаменов.

В колледжах и техникумах детям участников СВО также предоставят преимущество при поступлении. Достаточно будет успешно сдать экзамены.

В министерстве образования добавили, что в ведомстве не располагают информацией о том, какое количество детей-выпускников мобилизованных и контрактников в настоящий момент проживает в Омской области. Всего же в предстоящем учебном году в региональных вузах выделили больше 6,5 тысяч бюджетных мест на очной форме обучения по программам бакалавриата и специалитета.

В настоящее время выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ. Уже известны первые результаты. 12 школьников из Омска, а также Омского, Исилькульского и Любинского районов набрали максимальные 100 баллов по географии, химии и литературе. Напомним, что до 16 июня выпускникам придут результаты ЕГЭ по математике базового уровня и не позднее 19 июня по математике профильного уровня. Также в этом году студенты-высокобалльники впервые получат денежные поощрения (от 30 до 120 тысяч рублей).

12 омских школьников сдали ЕГЭ по географии, химии и литературе на 100 баллов
Узнать подробнее
В День защиты детей омские выпускники сдают ЕГЭ по математике
Узнать подробнее
В омском Минобре назвали количество бюджетных мест в вузах в новом учебном году
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Омск#Дети#Сво#Выпускник#Выпускники#Вуз#Поступление в вуз#Город#Общество#Военнослужащий#Омская область
Подпишитесь
Не выдержала сетка. В Омске четырехлетний мальчик выпал из окна дома с третьего этажа
Сегодня, 04:49
В диссертации зампредседателя омского облправительства нашли плагиат
Сегодня, 07:07
Погиб в марте. В Знаменском селе простятся с погибшим на СВО мужчиной
Сегодня, 02:38
Стало известно, на каких условиях дети-беженцы из ЛДНР будут поступать в омские вузы
Сегодня, 09:09
Ольшанским одобрили проект строительства элеватора в омском микрорайоне Загородный
Сегодня, 07:24