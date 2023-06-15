В омском минобре рассказали, сколько мест выделят вузы для детей участников СВО

В настоящее время выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ. Уже известны первые результаты. 12 школьников из Омска, а также Омского, Исилькульского и Любинского районов набрали максимальные 100 баллов по географии, химии и литературе. Напомним, что до 16 июня выпускникам придут результаты ЕГЭ по математике базового уровня и не позднее 19 июня по математике профильного уровня. Также в этом году студенты-высокобалльники впервые получат денежные поощрения (от 30 до 120 тысяч рублей).