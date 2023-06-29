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Published Сегодня, 14:03

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Уход главы Черлакского района, возвращение жары и рост зарплат. Омск сегодня

29 июня 2023, 14:03
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Бывший глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район

Городу55 стало известно, что с 30 июня глава Черлакского района Виктор Горелов покинет свой пост. Причиной ухода стал его личный выбор. Стоит отметить, что первый заместитель Горелова Алексей Меркушов еще в первой половине дня ничего не знал об уходе начальника. Можно предположить, что решение об уходе принималось достаточно быстро. Между тем именно Меркушову предстоит какое-то время выполнять обязанности главы района. Напомним, Виктор Горелов руководит районом с марта 2020 года. А Алексей Меркушов до возвращения в родной Черлак 4 года руководил УМВД России по Омску, однако его уволили за пьяную драку в московском метро.

Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
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Новость №2. Омичам, рассказали, когда вернется летняя погода

В конце недели в регионе наконец-то прогнозируют значительное потепление до +27 градусов. Завтра, 30 июня, в ночное время столбик термометра покажет 8-13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +24 градусов. Скорость северо-западного ветра в пятницу составит 8-13 м/с. Также ожидается небольшой дождь с грозой. Однако на следующий день осадков не прогнозируют. В субботу, 1 июля, ночью температура воздуха опустится до 6-11 градусов тепла, а днем потеплеет до +27 градусов. Скорость юго-восточного ветра в этот день составит 6-11 м/с.

Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода
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Новость №3. В апреле средняя зарплата омичей достигла 52 тысяч рублей

Согласно данным Омскстата, среднемесячная зарплата за апрель 2023 года составила 52 тысячи рублей. При этом в период с января по март уровень заработной платы составлял 48,6 тысяч рублей. Оказалось, что самую высокую зарплату в регионе имеют специалисты сферы производства напитков — 87 тысяч рублей, химических веществ — 77,4 тысяч рублей, в области ремонта, монтажа машин и оборудования — 76,1 тысяч рублей. А меньше всего зарабатывают работники в сфере обработки древесины — 21 тысячу рублей, а также производители изделий из кожи — 24 тысячи рублей и изготовители мебели — 26,6 тысяч рублей.

Среднемесячная зарплата омичей выросла до 52 тысяч в апреле этого года
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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Ксения Карагодина
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Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
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