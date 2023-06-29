Уход главы Черлакского района, возвращение жары и рост зарплат. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Новость №1. Бывший глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район
Городу55 стало известно, что с 30 июня глава Черлакского района Виктор Горелов покинет свой пост. Причиной ухода стал его личный выбор. Стоит отметить, что первый заместитель Горелова Алексей Меркушов еще в первой половине дня ничего не знал об уходе начальника. Можно предположить, что решение об уходе принималось достаточно быстро. Между тем именно Меркушову предстоит какое-то время выполнять обязанности главы района. Напомним, Виктор Горелов руководит районом с марта 2020 года. А Алексей Меркушов до возвращения в родной Черлак 4 года руководил УМВД России по Омску, однако его уволили за пьяную драку в московском метро.
Новость №2. Омичам, рассказали, когда вернется летняя погода
В конце недели в регионе наконец-то прогнозируют значительное потепление до +27 градусов. Завтра, 30 июня, в ночное время столбик термометра покажет 8-13 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +24 градусов. Скорость северо-западного ветра в пятницу составит 8-13 м/с. Также ожидается небольшой дождь с грозой. Однако на следующий день осадков не прогнозируют. В субботу, 1 июля, ночью температура воздуха опустится до 6-11 градусов тепла, а днем потеплеет до +27 градусов. Скорость юго-восточного ветра в этот день составит 6-11 м/с.
Новость №3. В апреле средняя зарплата омичей достигла 52 тысяч рублей
Согласно данным Омскстата, среднемесячная зарплата за апрель 2023 года составила 52 тысячи рублей. При этом в период с января по март уровень заработной платы составлял 48,6 тысяч рублей. Оказалось, что самую высокую зарплату в регионе имеют специалисты сферы производства напитков — 87 тысяч рублей, химических веществ — 77,4 тысяч рублей, в области ремонта, монтажа машин и оборудования — 76,1 тысяч рублей. А меньше всего зарабатывают работники в сфере обработки древесины — 21 тысячу рублей, а также производители изделий из кожи — 24 тысячи рублей и изготовители мебели — 26,6 тысяч рублей.