Уход главы Черлакского района, возвращение жары и рост зарплат. Омск сегодня

Городу55 стало известно, что с 30 июня глава Черлакского района Виктор Горелов покинет свой пост. Причиной ухода стал его личный выбор. Стоит отметить, что первый заместитель Горелова Алексей Меркушов еще в первой половине дня ничего не знал об уходе начальника. Можно предположить, что решение об уходе принималось достаточно быстро. Между тем именно Меркушову предстоит какое-то время выполнять обязанности главы района. Напомним, Виктор Горелов руководит районом с марта 2020 года. А Алексей Меркушов до возвращения в родной Черлак 4 года руководил УМВД России по Омску, однако его уволили за пьяную драку в московском метро.