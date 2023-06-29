Среднемесячная зарплата омичей выросла до 52 тысяч в апреле этого года

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:54
Согласно опубликованным данным Омскстата, средний объем зарплаты в регионе за апрель 2023 года составил 52 тыс рублей. При этом в первом квартале, в период с января по март, она была на уровне 48,6 тыс рублей (+ 3,4 тыс рублей).
Аналитики подсчитали, что больше всего в Омской области зарабатывают специалисты сферы производства напитков — 87 тыс рублей, химических веществ — 77,4 тыс рублей, в области ремонта, монтажа машин и оборудования — 76,1 тыс рублей. Кроме того, уровнем среднемесячной зарплаты могут похвастать производители прочих транспортных средств и оборудования — почти 75 тыс рублей, а также те, кто изготавливают компьютеры, электронные и оптические изделия — 72 тыс рублей.
Меньше всего получают работники в сфере обработки древесины. Согласно данным Омскстата, в среднем они зарабатывают 21 тыс рублей. Также маленький заработок у производителей изделий из кожи — 24 тыс рублей, у изготавливающих мебель — 26,6 тыс рублей.
Ранее Город55 писал о том, что с начала этого года на предприятия оборонно-промышленного комплекса региона устроились четыре тыс человек.