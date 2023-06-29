Среднемесячная зарплата омичей выросла до 52 тысяч в апреле этого года

Аналитики подсчитали, что больше всего в Омской области зарабатывают специалисты сферы производства напитков — 87 тыс рублей, химических веществ — 77,4 тыс рублей, в области ремонта, монтажа машин и оборудования — 76,1 тыс рублей. Кроме того, уровнем среднемесячной зарплаты могут похвастать производители прочих транспортных средств и оборудования — почти 75 тыс рублей, а также те, кто изготавливают компьютеры, электронные и оптические изделия — 72 тыс рублей.