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Среднемесячная зарплата омичей выросла до 52 тысяч в апреле этого года

29 июня 2023, 04:51
Фото: Город55
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По информации аналитиков, рост составил 3,4 тыс рублей.

Согласно опубликованным данным Омскстата, средний объем зарплаты в регионе за апрель 2023 года составил 52 тыс рублей. При этом в первом квартале, в период с января по март, она была на уровне 48,6 тыс рублей (+ 3,4 тыс рублей).

Аналитики подсчитали, что больше всего в Омской области зарабатывают специалисты сферы производства напитков — 87 тыс рублей, химических веществ — 77,4 тыс рублей, в области ремонта, монтажа машин и оборудования — 76,1 тыс рублей. Кроме того, уровнем среднемесячной зарплаты могут похвастать производители прочих транспортных средств и оборудования — почти 75 тыс рублей, а также те, кто изготавливают компьютеры, электронные и оптические изделия — 72 тыс рублей.

Меньше всего получают работники в сфере обработки древесины. Согласно данным Омскстата, в среднем они зарабатывают 21 тыс рублей. Также маленький заработок у производителей изделий из кожи — 24 тыс рублей, у изготавливающих мебель — 26,6 тыс рублей.

Ранее Город55 писал о том, что с начала этого года на предприятия оборонно-промышленного комплекса региона устроились четыре тыс человек.

Зарплаты с пятью нулями. На оборонные заводы в 2023 году устроились 4 тысячи омичей
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Омская область#Средняя зарплата#Зарплата#Омскстат
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