Вакансий больше, чем кандидатов. В Омске остро не хватает врачей и дворников

В число дефицитных специалистов, а значит, имеющих высокие шансы на трудоустройство, также оказались повара (1резюме на вакансию), токари (1,1), автослесари и геологи (по 1,4), агенты по недвижимости (1,6), уборщицы (1,7) и другие. Кроме того, отмечается, что по итогам прошлого месяца в регионе на одну вакансию приходится в среднем 3,2 резюме, что ниже нормы для трудового рынка (норма 4 — 7,9).