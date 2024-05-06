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Вакансий больше, чем кандидатов. В Омске остро не хватает врачей и дворников

6 мая 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске самыми дефицитными профессиями оказались врачи и дворники

Согласно данным экспертов, сейчас в Омске на одну вакансию врача приходится 0,4 резюме, а на вакансию дворника — 0,7.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали ситуацию на рынке вакансий в Омске и выяснили, специалистам из каких сфер сейчас проще всего найти работу.

Оказалось, что наименьшее количество откликов поступает на объявления о работе врачом. Предложений для них сейчас в два раза больше, чем кандидатов, на одну вакансию приходится 0,4 резюме. Похожая ситуация и с дворниками — здесь на одно объявление приходится 0,7 откликов.

В число дефицитных специалистов, а значит, имеющих высокие шансы на трудоустройство, также оказались повара (1резюме на вакансию), токари (1,1), автослесари и геологи (по 1,4), агенты по недвижимости (1,6), уборщицы (1,7) и другие. Кроме того, отмечается, что по итогам прошлого месяца в регионе на одну вакансию приходится в среднем 3,2 резюме, что ниже нормы для трудового рынка (норма 4 — 7,9).

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