Жаркое 1 июля. Синоптики рассказали, когда в Омскую область вернется летняя погода

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В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно данным синоптиков, в конце недели жителей Омской области ждет существенное потепление. Максимальная температура воздуха составит +27 градусов.
Сегодня, 29 июня, днем ожидается +19… +24 градуса. Пройдет кратковременный дождь с грозой. Западный ветер задует со скоростью 8-13 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 17 м/с.
В пятницу, 30 июня, ночью столбик термометра покажет +8… +13 градусов. В дневное время будет +19… +24 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 8-13 м/с. Прогнозируется небольшой дождь с грозой.
В субботу, 1 июля, в темное время суток температура опустится до +6… +11 градусов. Днем воздух прогреется до +22… +27. Осадков не обещают. Задует юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с.
Ранее Город55 писал о появлении магнитной бури в середине июля. У метеозависимых омичей в период ее действия может ухудшиться самочувствие.