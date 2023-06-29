Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район

Причины ухода чиновник объяснил лаконично: «Это мое личное решение». По-видимому, все было решено достаточно быстро: во всяком случае, первый заместитель Горелова Алексей Меркушов еще в первой половине дня рассказал нам, что об уходе начальника ничего не знает. Между тем именно Меркушову в силу его должности предстоит какое-то время выполнять обязанности главы района.