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Экс-глава омского УМВД, уволенный за пьяную драку, возглавит Черлакский район

29 июня 2023, 10:45
Фото: 1MI
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Алексей Меркушов станет исполняющим обязанности главы в связи с уходом Виктора Горелова.

В Черлакском районе Омской области в ближайшее время сменится руководство. Городу55 стало известно из собственных источников, что глава района Виктор Горелов решил оставить свой пост. Чиновник эти данные подтвердил.

— Мною было подано заявление в Совет Черлакского муниципального района о сложении полномочий главы района с 30 июня 2023 года по собственному желанию, — рассказал Горелов.

Причины ухода чиновник объяснил лаконично: «Это мое личное решение». По-видимому, все было решено достаточно быстро: во всяком случае, первый заместитель Горелова Алексей Меркушов еще в первой половине дня рассказал нам, что об уходе начальника ничего не знает. Между тем именно Меркушову в силу его должности предстоит какое-то время выполнять обязанности главы района.

Напомним: Виктор Горелов руководит Черлакским районом с марта 2020 года. Алексей Меркушов до возвращения в родной для него Черлак руководил УМВД России по Омску (2015–2019 годы), но был уволен за пьяную драку в московском метро.

На место главы Черлакского района претендует уволенный из омской полиции Меркушов
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#Николай Эйхвальд#Черлакский район#Политика#Новости#Виктор Горелов#Алексей Меркушов
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