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Пожар на Волгоградской, отравление детей и концерт звезд на аэродроме. Омск сегодня

27 июня 2023, 14:51
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. На омском Левобережье произошел серьезный пожар в пятиэтажке

Возгорание случилось сегодня днем в доме по улице Волгоградская, 8. Сначала огонь поглотил квартиру на последнем этаже, затем балкон жилища, а после кровлю здания. Площадь пожара составила 1 800 кв м. По предварительной версии, он возник из-за удара молнии. Пострадавших нет. Из дома были эвакуированы 60 человек, которые проведут ночь в школе неподалеку. Там для них организуют горячее питание и ночлег. Пока что в доме отсутствуют газ и электроснабжение. Последствия пожара удалось полностью ликвидировать только к 20 часам. Теперь компетентным органам нужно будет оценить общую сумму ущерба.

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Новость № 2. Приехавшие в Омск на соревнования дети отравились едой в гостинице

Спортсмены из Новокузнецка приехали в Омск, чтобы показать себя в пляжном гандболе. Однако для некоторых поездка закончилась больничной койкой. С острой кишечной инфекцией в больницу попали 19 мальчиков в возрасте 11-16 лет. Они заселились в гостиницу «Миллениум» и спустя два дня почувствовали сильное недомогание. Как позже выяснилось, еду для хостела готовила женщина, не проходившая медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Повар работала у себя на домашней кухне. Вирус передался от нее к детям через пищу. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

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Новость № 3. В рамках фестиваля «Время» в Омске выступят певица Чичерина и группа «Ума Турман»

В середине лета, 15 июля, на аэродроме «Поповка» в Азовском районе состоится масштабный аэромузыкальный фестиваль. Для омичей и гостей города подготовят выступление пилотажных групп и авиашоу. Помимо этого в рамках праздника запланирован бесплатный концерт. На сцену выйдут певицы Юлия Чичерина и Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, группы Total, «Земляне» и «Ума Турман». Вход на мероприятие сделают свободным.

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