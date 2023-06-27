Пожар на Волгоградской, отравление детей и концерт звезд на аэродроме. Омск сегодня

Возгорание случилось сегодня днем в доме по улице Волгоградская, 8. Сначала огонь поглотил квартиру на последнем этаже, затем балкон жилища, а после кровлю здания. Площадь пожара составила 1 800 кв м. По предварительной версии, он возник из-за удара молнии. Пострадавших нет. Из дома были эвакуированы 60 человек, которые проведут ночь в школе неподалеку. Там для них организуют горячее питание и ночлег. Пока что в доме отсутствуют газ и электроснабжение. Последствия пожара удалось полностью ликвидировать только к 20 часам. Теперь компетентным органам нужно будет оценить общую сумму ущерба.