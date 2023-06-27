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Поворачиваюсь, а козырек горит. Омичи рассказали, как загорелся дом на Волгоградской

27 июня 2023, 10:17
Фото: Город55
Из дома эвакуировали жильцов двух верхних этажей

Очевидцы рассказали, как начался пожар в Омске в доме на Волгоградской

Со слов местных, пожарные машины не могли сразу заехать во двор дома, так как проезд перекрыт полусферами.

Омские пожарные закончили тушить крышу дома на улице Волгоградская. В региональном МЧС в 14:35 сообщили о ликвидации открытого горения. Корреспондент Города55 побывал на месте ЧП и узнал подробности.

«Слышу треск, поворачиваюсь, а у меня горит козырек балкона. А там как раз идет кабель, соединяющий дома. Думаю, что короткое замыкание. И потом сразу на крышу перешло с балконного козырька. Всех с четвертого и пятого этажа эвакуировали», — сообщила старшая по дому Галина Харлап.

Со слов местных, пожарные машины не могли сразу заехать во двор дома, так как проезд перекрыт полусферами.

Часть местных жителей разместили в школе №47 на улице Ватутина. Рядом с домом также установили палатки в которых можно попить чай.

Фото: Василий Попов / Город55

Возгорание произошло сегодня, 27 июня. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Огнем была охвачена почти вся крыша пятиэтажного здания. Погибших и пострадавших нет.

Ранее врио губернатора Омской Виталий Хоценко области сообщил, что возможной причиной возгорания мог стать удар молнии.

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