Поворачиваюсь, а козырек горит. Омичи рассказали, как загорелся дом на Волгоградской

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Омские пожарные закончили тушить крышу дома на улице Волгоградская. В региональном МЧС в 14:35 сообщили о ликвидации открытого горения. Корреспондент Города55 побывал на месте ЧП и узнал подробности.
«Слышу треск, поворачиваюсь, а у меня горит козырек балкона. А там как раз идет кабель, соединяющий дома. Думаю, что короткое замыкание. И потом сразу на крышу перешло с балконного козырька. Всех с четвертого и пятого этажа эвакуировали», — сообщила старшая по дому Галина Харлап.
Со слов местных, пожарные машины не могли сразу заехать во двор дома, так как проезд перекрыт полусферами.
Часть местных жителей разместили в школе №47 на улице Ватутина. Рядом с домом также установили палатки в которых можно попить чай.
Возгорание произошло сегодня, 27 июня. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров. Огнем была охвачена почти вся крыша пятиэтажного здания. Погибших и пострадавших нет.
Ранее врио губернатора Омской Виталий Хоценко области сообщил, что возможной причиной возгорания мог стать удар молнии.