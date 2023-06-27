Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:22

Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Изображение материала

В середине июля для омичей бесплатно выступят певица Чичерина и группа «Ума Турман»

27 июня 2023, 05:22
Фото: 1MI
Иллюстрация
Фестиваль «Время» пройдет на аэродроме «Поповка» в Азовском районе. Помимо концерта, гостей праздника ждет выступление пилотажных групп.

В Омской области 15 июля на аэродроме «Поповка» в Азовском районе пройдет аэромузыкальный фестиваль «Время». На празднике выступят певицы Юлия Чичерина и Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, группы Total, «Земляне» и «Ума Турман», сообщается на официальной странице аэродрома ВКонтакте.

Также гости фестиваля смогут увидеть авиашоу. В небо поднимутся пилотажная группа «Барсы» и пилотажная группа аэродрома «Поповка», а также самолеты Л29, Extra 330, Як-52, Як-18Т.

Вход на фестиваль бесплатный. Праздник пройдет при поддержке областного правительства.

Ранее Город55 сообщал, что на фестивале «Тарская крепость», который пройдет в Таре с 27 по 29 июля, выступит основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и группа «25/17». Вход для гостей также будет бесплатным.

На фестивале «Тарская крепость» в Омской области выступит Вадим Самойлов
Узнать подробнее
Техно, Клава, Чебурашка. Как в Омске отметили День молодежи
Узнать подробнее
Массовые мероприятия в Омске перенесут с Соборной площади из-за пробок
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Концерт#Бесплатный концерт#Чичерина#Поповка#Авиашоу#Праздники#Общество#Омская область#Омск#Азовский район
Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Вчера, 16:02
«Половина правительства с замечаниями». Хоценко рассказал о работе омских чиновников
Сегодня, 05:55
В департаменте архитектуры мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора
Сегодня, 07:23
Работает на водке. В Омске создали многозадачный двигатель для космических аппаратов
Сегодня, 02:49
Проблемы с сердцем и онкология. Росстат назвал самые частые причины смерти омичей
Сегодня, 06:30