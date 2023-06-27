В середине июля для омичей бесплатно выступят певица Чичерина и группа «Ума Турман»

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Омской области 15 июля на аэродроме «Поповка» в Азовском районе пройдет аэромузыкальный фестиваль «Время». На празднике выступят певицы Юлия Чичерина и Ольга Кормухина, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов, группы Total, «Земляне» и «Ума Турман», сообщается на официальной странице аэродрома ВКонтакте.
Также гости фестиваля смогут увидеть авиашоу. В небо поднимутся пилотажная группа «Барсы» и пилотажная группа аэродрома «Поповка», а также самолеты Л29, Extra 330, Як-52, Як-18Т.
Вход на фестиваль бесплатный. Праздник пройдет при поддержке областного правительства.
Ранее Город55 сообщал, что на фестивале «Тарская крепость», который пройдет в Таре с 27 по 29 июля, выступит основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов и группа «25/17». Вход для гостей также будет бесплатным.