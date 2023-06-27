Готовила дома без медкнижки. Роспотребнадзор нашел причину отравления детей в Омске

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В региональном Роспотребнадзоре рассказали подробности эпидемиологического расследования, организованного в омской гостинице «Миллениум». На прошлой неделе туда заселились юноши-спортсмены из Новокузнецка, которым стало плохо спустя два после прибытия в город.
У 19 мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет обнаружили норовирус второго генотипа, который вызывает острую кишечную инфекцию. Как выяснилось, они заразились от женщины, которая готовила для хостела.
По данным пресс-центра ведомства, с ней заключили договор «На приготовление и доставку еды». Наемный сотрудник работала в одиночку у себя дома без документов, журналов, медицинской книжки. На ее кухне оказалась всего одна раковина, не был промаркирован инвентарь. Женщина не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Известно также, что она не была оформлена ни как самозанятая, ни как ИП.
Весь персонал гостиницы, в том числе и повар, прошли обследования. У женщины выявили норовирус второго генотипа, который передался через пищу подросткам. Ее отстранили от работы, а информацию о результатах исследования передали в региональный следком.
В данное время дети находятся в инфекционной больнице под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как средней тяжести. Другие спортсмены, в том числе девочки, отправились обратно домой.
Напомним, что ребята приехали в Омск на соревнования по пляжному гандболу в пятницу, 23 июня. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).