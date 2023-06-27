Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Изображение материала

Готовила дома без медкнижки. Роспотребнадзор нашел причину отравления детей в Омске

27 июня 2023, 11:24
Фото: Город55
иллюстрация

Роспотребнадзор нашел причину отравления приехавших на соревнования в Омск детей

Для гостиницы, в которую заселились несовершеннолетние спортсмены, готовила сторонняя женщина.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали подробности эпидемиологического расследования, организованного в омской гостинице «Миллениум». На прошлой неделе туда заселились юноши-спортсмены из Новокузнецка, которым стало плохо спустя два после прибытия в город.

У 19 мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет обнаружили норовирус второго генотипа, который вызывает острую кишечную инфекцию. Как выяснилось, они заразились от женщины, которая готовила для хостела.

По данным пресс-центра ведомства, с ней заключили договор «На приготовление и доставку еды». Наемный сотрудник работала в одиночку у себя дома без документов, журналов, медицинской книжки. На ее кухне оказалась всего одна раковина, не был промаркирован инвентарь. Женщина не проходила медосмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Известно также, что она не была оформлена ни как самозанятая, ни как ИП.

Весь персонал гостиницы, в том числе и повар, прошли обследования. У женщины выявили норовирус второго генотипа, который передался через пищу подросткам. Ее отстранили от работы, а информацию о результатах исследования передали в региональный следком.

В данное время дети находятся в инфекционной больнице под наблюдением медиков. Их состояние оценивается как средней тяжести. Другие спортсмены, в том числе девочки, отправились обратно домой.

Напомним, что ребята приехали в Омск на соревнования по пляжному гандболу в пятницу, 23 июня. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

В омской гостинице, где жили отравившиеся дети, нашли нарушения
Узнать подробнее
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Дети#Отравление#Омск#Новости
Подпишитесь
Массовое отравление детей в Омске. Что известно о случившемся
Вчера, 16:02
«Половина правительства с замечаниями». Хоценко рассказал о работе омских чиновников
Сегодня, 05:55
В департаменте архитектуры мэрии Омска назначили нового первого заместителя директора
Сегодня, 07:23
При исполнении воинского долга на СВО погиб молодой житель Омской области
Сегодня, 10:34
Глава следкома Бастрыкин поручил доложить об отправлении в Омске юных спортсменов
Сегодня, 09:24
Омские следователи возбудили дело по факту нападения собак на детей в Лузино
Сегодня, 08:58