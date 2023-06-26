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Омский суд оштрафовал председателя ТСЖ за отказ в предоставлении информации

26 июня 2023, 11:19
Фото: Город55
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Проверку проводила Прокуратура Кировского округа.

Прокуратура Омской области сообщает, что в отношении председателя ТСЖ возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ.

«Прокуратура Кировского округа провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства в деятельности товарищества собственников жилья, осуществляющего управление многоквартирным домом по улице Комкова», — сообщили в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что председатель товарищества не предоставил вовремя документы о деятельности организации. После чего суд привлек его к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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