Омский суд оштрафовал председателя ТСЖ за отказ в предоставлении информации

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Прокуратура Омской области сообщает, что в отношении председателя ТСЖ возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.39 КоАП РФ.
«Прокуратура Кировского округа провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства в деятельности товарищества собственников жилья, осуществляющего управление многоквартирным домом по улице Комкова», — сообщили в надзорном ведомстве.
Выяснилось, что председатель товарищества не предоставил вовремя документы о деятельности организации. После чего суд привлек его к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.