Омская прокуратура требует расселить жильцов дома, где частично обрушилась стена

В 2020 и 2022 годах в доме № 85 по улице 50 лет Профсоюзов произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Здание признали аварийным еще в 2016 году, но работы по его сносу собираются выполнить только к 2024 году. Прокуратура обследовала это здание и постройку под номером 81. Многоквартирные дома очень шаткие, обрушение может повториться вновь, заметила проверяющая группа.