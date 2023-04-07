Омская прокуратура требует расселить жильцов дома, где частично обрушилась стена

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В 2020 и 2022 годах в доме № 85 по улице 50 лет Профсоюзов произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Здание признали аварийным еще в 2016 году, но работы по его сносу собираются выполнить только к 2024 году. Прокуратура обследовала это здание и постройку под номером 81. Многоквартирные дома очень шаткие, обрушение может повториться вновь, заметила проверяющая группа.
Пострадавших при обрушении стены в доме № 85 не было. Кирпичная кладка, разделяющая квартиру и лестничную площадку, разрушилась частично. Как прокомментировали тогда в администрации Советского округа, это произошло из-за неправильно поставленной душевой кабины. По техпаспорту вместо нее должен был стоять только умывальник. Владельцев квартиры просили оборудовать поддон в душе, чтобы избежать затопления, но это было проигнорировано.
Когда сотрудники ведомства проводили недавний осмотр, дома находились больше 160 человек. Им грозит опасность, но администрация города не занимается расселением. Прокурору округа пришлось обратиться в суд, чтобы ответственные лица взялись за этот вопрос. Пока заявление находится на рассмотрении, уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, что весной 2022 года в Омске случилось сильнейшее обрушение стены с первого по пятый этажи в доме № 53 на улице 20 Партсъезда. Здание начало разрушаться в 2021 году, когда на одной из стен рассыпалась кирпичная кладка на уровне первого этажа.
«Региональный фонд капремонта» должен был организовать ремонт, но вместо этого обратился в суд. Его сотрудники пытались оспорить решение о необходимости проведения работ, и пока длилась судебная тяжба, дом признали аварийным. Через несколько дней после этого обвалилась торцевая стена здания.
Недавно в одном из домов в черте города обрушился потолок. Это произошло в здании на ул. Иркутский тупик, 12. Объект не признан аварийным, но одна из квартир в прошлом году оказалась непригодна для жилья.