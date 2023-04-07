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Омская прокуратура требует расселить жильцов дома, где частично обрушилась стена

7 апреля 2023, 06:17
Фото: Прокуратура Омской области
Инцидент произошел три года назад, но жильцам так и не нашли новые дома.

В 2020 и 2022 годах в доме № 85 по улице 50 лет Профсоюзов произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Здание признали аварийным еще в 2016 году, но работы по его сносу собираются выполнить только к 2024 году. Прокуратура обследовала это здание и постройку под номером 81. Многоквартирные дома очень шаткие, обрушение может повториться вновь, заметила проверяющая группа.

Пострадавших при обрушении стены в доме № 85 не было. Кирпичная кладка, разделяющая квартиру и лестничную площадку, разрушилась частично. Как прокомментировали тогда в администрации Советского округа, это произошло из-за неправильно поставленной душевой кабины. По техпаспорту вместо нее должен был стоять только умывальник. Владельцев квартиры просили оборудовать поддон в душе, чтобы избежать затопления, но это было проигнорировано.

Фото: Прокуратура Омской области

Когда сотрудники ведомства проводили недавний осмотр, дома находились больше 160 человек. Им грозит опасность, но администрация города не занимается расселением. Прокурору округа пришлось обратиться в суд, чтобы ответственные лица взялись за этот вопрос. Пока заявление находится на рассмотрении, уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что весной 2022 года в Омске случилось сильнейшее обрушение стены с первого по пятый этажи в доме № 53 на улице 20 Партсъезда. Здание начало разрушаться в 2021 году, когда на одной из стен рассыпалась кирпичная кладка на уровне первого этажа.

«Региональный фонд капремонта» должен был организовать ремонт, но вместо этого обратился в суд. Его сотрудники пытались оспорить решение о необходимости проведения работ, и пока длилась судебная тяжба, дом признали аварийным. Через несколько дней после этого обвалилась торцевая стена здания.

Недавно в одном из домов в черте города обрушился потолок. Это произошло в здании на ул. Иркутский тупик, 12. Объект не признан аварийным, но одна из квартир в прошлом году оказалась непригодна для жилья.

«Разбудил страшный грохот». Что случилось в доме на улице 50 лет Профсоюзов в Омске
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#Алина Ясинская#Прокуратура#Аварийный дом#Город#Новости#Омск
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