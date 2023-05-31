Дом в омском Привокзальном поселке, где в апреле обрушился потолок, все-таки снесут

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Еще один дом в Омске признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление 25 мая подписал и. о. мэра Евгений Фомин.
Речь идет об одноэтажном доме на 6 квартир по улице Иркутский тупик, 12 в Привокзальном поселке. Основанием для этого послужило заключение межведомственной комиссии города Омска для оценки жилых помещений. Жильцов аварийного дома пообещали расселить до 31 декабря 2030 года. А ответственным за все мероприятия назначили заммэра Омска, директора депстроя Михаила Веселева.
Напомним, что именно в этом доме 5 апреля 2023 года над одной из пустующих квартир обрушился потолок. Всего же в доме, построенном более 40 лет назад, находятся две приватизированные квартиры и четыре муниципальные.
Помимо одноэтажного дома по улице Иркутский тупик 25 мая в список аварийных также вошли двухэтажный дом по улице 111 Стройплощадка, 3 (Кировский округ) и одноэтажный дом по улице Осипова, 51 (Ленинский округ).