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Дом в омском Привокзальном поселке, где в апреле обрушился потолок, все-таки снесут

31 мая 2023, 08:52
Фото: Пресс-служба администрации Омска
Дом на 6 квартир построили в 1982 году
25 мая одноэтажный дом по улице Иркутский тупик, 12 признали аварийным.

Еще один дом в Омске признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление 25 мая подписал и. о. мэра Евгений Фомин.

Речь идет об одноэтажном доме на 6 квартир по улице Иркутский тупик, 12 в Привокзальном поселке. Основанием для этого послужило заключение межведомственной комиссии города Омска для оценки жилых помещений. Жильцов аварийного дома пообещали расселить до 31 декабря 2030 года. А ответственным за все мероприятия назначили заммэра Омска, директора депстроя Михаила Веселева.

Напомним, что именно в этом доме 5 апреля 2023 года над одной из пустующих квартир обрушился потолок. Всего же в доме, построенном более 40 лет назад, находятся две приватизированные квартиры и четыре муниципальные.

Помимо одноэтажного дома по улице Иркутский тупик 25 мая в список аварийных также вошли двухэтажный дом по улице 111 Стройплощадка, 3 (Кировский округ) и одноэтажный дом по улице Осипова, 51 (Ленинский округ).

В Кировском и Ленинском округах Омска признали аварийными еще два дома
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#Юлия Истомина#Аварийное жилье#Аварийные дома#Снос дома#Обрушение#Общество#Город#Новости#Омск
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