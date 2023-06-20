В Омске во время урагана из балкона многоэтажки выпали кирпичи

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Жители домов по улице Транссибирская рассказали о том, что в здании № 6 к. 1 выпала кирпичная кладка. Обрушение случилось на уровне седьмого этажа в первом подъезде. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Омск».
На прикрепленных к посту фотографиях видно, что стройматериалы вылетели из балкона так, что оконная рама осталась без основания. Похоже, что там было достаточно много вещей, однако неизвестно, по какой точно причине выпали кирпичи.
Часть балкона обрушилась на пешеходную дорожку, ведущую к продуктовому магазину. О пострадавших очевидцы не сообщают.
Известно, что эта девятиэтажка была построена в 2009 году из кирпича и керамзитобетонных блоков. С конца 2017 года дом находится под управлением компании ТСН «Транссибирская 6/1».
Отметим, что это не первый раз, когда в Омске во время сильного ветра разрушаются здания. Так, в 2021 году в девятиэтажном доме по улице Герцена, 270 с балкона вылетела кирпичная кладка.
Обновлено. В администрации Омска сообщили, что никто не пострадал. Других повреждений на доме нет. На место выехали представители МЧС и вместе с сотрудниками ТСЖ укрепили оконные конструкции. После того как ураган стихнет, специалисты полностью восстановят кирпичную кладку на балконе.
«Дополнительно запланировано обследование всех балконов на предмет наличия подобных проблем. На месте работают сотрудники департамента общественной безопасности администрации города и администрации Кировского округа», — добавили в пресс-центре мэрии.