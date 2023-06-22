Для Аллеи олимпийских чемпионов в Омске вырубят 11 деревьев

Posted Сегодня, 03:12
Published Сегодня, 03:12
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Департамент городского хозяйства сообщает, что на Аллее олимпийских чемпионов вырубят 11 возрастных тополей. Однако на их место высадят 16 молодых берез, 24 яблони краснолистные, 500 кустарников девичьего винограда и около 2,5 тысяч квадратных метров рулонного газона.
Деревья высадят в рамках нового проекта благоустройства набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами. В ведомстве уточнили, что уже в августе омичи увидят обновленную аллею.
Напомним, что на этом участке установят 22 колонны с бюстами олимпийских чемпионов и 19 уличных светильников. Открытие пройдет 12 августа на улице Думской.