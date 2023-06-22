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Для Аллеи олимпийских чемпионов в Омске вырубят 11 деревьев

22 июня 2023, 03:12
Фото: Город55
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На их место планируют посадить березы и яблони.

Департамент городского хозяйства сообщает, что на Аллее олимпийских чемпионов вырубят 11 возрастных тополей. Однако на их место высадят 16 молодых берез, 24 яблони краснолистные, 500 кустарников девичьего винограда и около 2,5 тысяч квадратных метров рулонного газона.

Деревья высадят в рамках нового проекта благоустройства набережной Оми между Комсомольским и Юбилейным мостами. В ведомстве уточнили, что уже в августе омичи увидят обновленную аллею.

Напомним, что на этом участке установят 22 колонны с бюстами олимпийских чемпионов и 19 уличных светильников. Открытие пройдет 12 августа на улице Думской.

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#Ксения Карагодина#Омск#Аллея олимпийских чемпионов#Посадка деревьев#Деревья#Кустарники#Газон#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область
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