Для Аллеи олимпийских чемпионов в Омске вырубят 11 деревьев

Департамент городского хозяйства сообщает, что на Аллее олимпийских чемпионов вырубят 11 возрастных тополей. Однако на их место высадят 16 молодых берез, 24 яблони краснолистные, 500 кустарников девичьего винограда и около 2,5 тысяч квадратных метров рулонного газона.