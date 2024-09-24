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Газон

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В центре Омска газон закатали в асфальт. Объясняем причину
24 сентября, 07:47
По стандартам РФС. В манеже «Красная звезда» началась замена футбольного покрытия
О начале замены газона сообщили в пресс-службе омского футбольного клуба, на время работ команда будет проводить домашние матчи в других городах.
24 июля, 12:59
«Падение Олимпа». Омичи сообщили о провале земли возле бюста на аллее олимпийцев
С самого утра в социальных сетях омичи делятся фотографиями крупного провала на газоне на аллее олимпийских чемпионов на берегу реки Оми.
23 июля, 07:02
Дмитрий Сычев заявил, что готов выйти на поле в составе омского «Иртыша»
18 июля, 07:49
Бывает и без травы: омские депутаты одобрили новое определение газона
10 июля, 07:19
В департаменте контроля сообщили о количестве омичей, оставивших авто на газоне
Все они уже получили штрафы.
1 июня, 11:54
Зоны отдыха и площадки для волейбола. В парке 30-летия ВЛКСМ для омичей откроют пляж
31 мая, 06:55
Омский аэропорт ищет, кто летом будет ухаживать за территорией за 600 тысяч рублей
8 апреля, 07:00
Срочно. Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
Ребенка с ожогом госпитализировали, за ним следят врачи.
15 февраля, 15:21
2023
Цена квартиры. Омские водители заплатят 4 млн рублей за парковку на газонах
Специалисты департамента контроля продолжают проводить рейды по выявлению машин, оставленных на озелененных территориях.
28 июля 2023, 12:35
Для Аллеи олимпийских чемпионов в Омске вырубят 11 деревьев
На их место планируют посадить березы и яблони.
22 июня 2023, 03:12
Газон не выше 10 см. Омский аэропорт ищет подрядчика для покоса травы на лето
Работы подрядчик должен будет выполнить в полном объеме, не привлекая субподрядчиков.
3 мая 2023, 08:12
В Омске планируют закупить рулонный газон за 800 тысяч
Всего необходимо 2650 квадратных метров покрытия.
27 апреля 2023, 10:26

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