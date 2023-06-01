Спилили березы под видом валежника. В Омском районе остановили незаконную рубку

В итоге инспекторы направили материалы о нарушении в суд. Нарушителя привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 8.28 КоАП. Помимо штрафа 4-5 тысяч рублей его обяжут заплатить за нанесенный лесному фонду ущерб. Вдобавок у него конфискуют бензопилу, которой он незаконно уничтожил деревья.