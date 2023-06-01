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Спилили березы под видом валежника. В Омском районе остановили незаконную рубку

1 июня 2023, 13:20
Фото: Главное управление лесного хозяйства Омской области

В Омском районе остановили незаконную вырубку леса

Нарушителя привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 8.28 КоАП.

Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что 11 мая специалисты отдела ГУЛХ Омское лесничество зафиксировали неподалеку от деревни Андреевка незаконную рубку.

Оказалось, что омич без разрешительных документов спилил 3 березы ручной бензопилой. Объем заготовленной им древесины составил 4,71 кубометра. Мужчина собирался продать древесину в качестве дров.

«Мужчина объяснил, что своей целью ставил сбор ветровальной древесины. Но ветровальная древесина — не валежник, это целые стволы древесины с корнями, их самовольный вывоз из леса незаконен» — уточнили в ведомстве.

В итоге инспекторы направили материалы о нарушении в суд. Нарушителя привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 8.28 КоАП. Помимо штрафа 4-5 тысяч рублей его обяжут заплатить за нанесенный лесному фонду ущерб. Вдобавок у него конфискуют бензопилу, которой он незаконно уничтожил деревья.

В Омской области предприниматель отправится в колонию за незаконную вырубку леса
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#Ксения Карагодина#Деревья#Незаконная вырубка#Древесина#Суд#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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