Спилили березы под видом валежника. В Омском районе остановили незаконную рубку

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что 11 мая специалисты отдела ГУЛХ Омское лесничество зафиксировали неподалеку от деревни Андреевка незаконную рубку.
Оказалось, что омич без разрешительных документов спилил 3 березы ручной бензопилой. Объем заготовленной им древесины составил 4,71 кубометра. Мужчина собирался продать древесину в качестве дров.
«Мужчина объяснил, что своей целью ставил сбор ветровальной древесины. Но ветровальная древесина — не валежник, это целые стволы древесины с корнями, их самовольный вывоз из леса незаконен» — уточнили в ведомстве.
В итоге инспекторы направили материалы о нарушении в суд. Нарушителя привлекут к ответственности по ч. 2 ст. 8.28 КоАП. Помимо штрафа 4-5 тысяч рублей его обяжут заплатить за нанесенный лесному фонду ущерб. Вдобавок у него конфискуют бензопилу, которой он незаконно уничтожил деревья.