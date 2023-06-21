Еще в начале июня омичи заметили шелкопряда в лесах на Пушкинском тракте и в Парке Победы. В соцсетях грибники поделилась фото и видео с насекомыми. Некоторые комментаторы отметили, что не видели работу спецслужб по обработке от насекомых. Однако нашлось и пару очевидцев, которые все же видели, как обрабатывали Пушкинский тракт. Но на тот момент леса в Больших полях уже пострадали. Также омичи опасались, что нашествие повторится, как в прошлом году.