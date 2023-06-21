Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
Непарный шелкопряд (Ocneria dispar) — это бабочка из семейства волнянки, которая относится к вредителям плодовых и лесных пород. В России этот вид распространен практически повсеместно.
Еще в начале июня омичи заметили шелкопряда в лесах на Пушкинском тракте и в Парке Победы. В соцсетях грибники поделилась фото и видео с насекомыми. Некоторые комментаторы отметили, что не видели работу спецслужб по обработке от насекомых. Однако нашлось и пару очевидцев, которые все же видели, как обрабатывали Пушкинский тракт. Но на тот момент леса в Больших полях уже пострадали. Также омичи опасались, что нашествие повторится, как в прошлом году.
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области пояснили, что раз в 5-8 лет численность непарного шелкопряда возрастает. В таком случае леса начинают обрабатывать от вредителей наземным способом. В 2023 году, по информации ведомства, обработали площадь в 15 тысяч гектаров в 9 районах Омской области.
«К сожалению, некоторое время нам действительно приходится наблюдать голые леса, но березы самостоятельно восстанавливаются от воздействия насекомых: уже в июле, когда непарный шелкопряд перестает питаться, они выпускают новые листочки. Гибели деревьев не было зафиксировано ни разу с момента начала наблюдений с середины прошлого века», — рассказали в ГУЛХе.
В этом году в Омской области в период с 29 мая по 13 июня провели наземную обработку лесов против непарного шелкопряда. Биологическим препаратом «Дефилигнум, СК» обработали следующие районы:
Главное управление лесного хозяйства сообщило, что обработка проходит рядом с населенными пунктами, в рекреационных зонах, вдоль автодорог и в потенциальных путях возможной миграции шелкопряда. «Травить» шелкопряда в населенных пунктах запрещено, поэтому он объедает листву в парках Омска.
Стоит отметить, что биопрепарат действует избирательно и не влияет на флору и фауну леса (включая медоносных пчел). Он действует на пищеварительную систему гусениц непарного шелкопряда и разрушает ее. В итоге вредители не могут поглощать кору деревьев.
Оказалось, что лесоводы не имеют права заниматься обработкой личных участков и даже леса на расстоянии ближе, чем 300 метров от сел и городов. Однако обеспокоенные омичи продолжают писать им через систему «Инцидент менеджмент» с такими просьбами. Тогда лесоводы решили дать несколько советов по борьбе с вредителями на садовых участках.
Омичам рекомендуют использовать следующие биопрепараты:
В их составе есть почвенная бактерия Bacillus thuringiensis. Купить их можно в крупных садовых гипермаркетах и дачных магазинах. Биопрепараты не фитотоксичны и не мешают получать безопасную для здоровья продукцию.
Кроме того, их используют в любую фазу развития растений (даже за несколько дней до сбора урожая). Напомним, что биологические препараты безопасны для человека, теплокровных животных, рыб, гидробионтов, пчел и энтомофагов.
«Еще один способ защитить свой участок (возможно, самый простой и безопасный) — избавиться от вредителей до того, как они вылупятся из яиц. Собирать и уничтожать яйцекладки можно уже с конца лета, а можно и весной — до отрождения гусениц, которое обычно происходит во второй половине мая. Яйца погибнут, если их опрыскать вирусным инсектицидом или пропитать нефтепродуктами с растворенными в них инсектицидами», — отметили в Главном управлении лесного хозяйства.