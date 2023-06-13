Снова «город-сад»? К 2040 году в Омске должно стать в 2.5 раза больше деревьев

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
На очередном заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования обсудят одну из проблемных для города тем — озеленение. Помимо результатов прошлого года по количеству высаженных деревьев и кустарников представят и разработанный «Центром компетенций по вопросам городской среды» проект возрождения концепции «Город-сад».
Город55 ознакомился со всеми документами и рассказывает, во сколько Омску обойдется возвращение заветного статуса.
За прошлый год, как следует из информации, предоставленной администрацией Омска, в городе высадили 14 237 деревьев и 38 459 кустарников. Посадками занимались УДХБ, администрации округов, а также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», месячников и компенсационного озеленения. Наглядно картина выглядит следующим образом:
В 2023 году бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» обещает провести работы по озеленению городской территории в объемах не менее, чем в прошлом году. Что будет дальше — пока неизвестно, так как план озеленения на 2024 год сформируют только в 4-м квартале 2023 года.
В прошлом году появились новые объекты озеленения во время благоустройства общественных пространств в рамках ФКГС — это сквер в границах проспекта Сибирского и улицы Архиепископа Сильвестра, сквер «Рубиновая мечта», территория по улице Маршала Жукова возле «Детского Эколого-биологического центра» и сквер возле Дворца культуры студентов и молодежи «Звездный». В текущем году обещают больше внимания уделять улучшению качества озеленения омских улиц.
«Выполнены работы по замене и посадке новых живых изгородей по улицам Красный Путь, Березовой, Булатова, Заозерной, Маяковского, проспекту Космическому. На отдельных улицах (Почтовой, Ильинской и Чкалова) выполнены работы по одновременной замене старых деревьев на долговечные породы деревьев (лиственница, клен остролистный). Промежуток времени от сноса старых деревьев до посадки новых крупномерных саженцев не превышал одной рабочей недели», — говорится в отчете городской администрации.
В настоящий момент в Омске зона озелененных территорий общего пользования составляет 653 га, но уже к 2040 году она должна увеличиться в 2.5 раза, до 1651 га. В общей сложности на городской территории запланировано 123 объекта, формирующих озелененные общественные пространства.
Преобразования системы озеленения и мест рекреации до 2040 года в соответствии с Генеральным планом города Омска предусматривают следующие мероприятия:
В 2012 году было создано Омское лесничество площадью 2265.7548 га. При этом с 2015 по 2025 год ежегодно в городе должны создавать 27.8 га новых лесов.
Разработкой программы преобразования системы озеленения в Омске занимался «Центр компетенций по вопросам городской среды». Сотрудники бюджетного учреждения подошли к этому вопросу основательно и представили ряд первоочередных шагов, которые нужны для качественного изменения подходов к содержанию зеленых насаждений в нашем городе.
На три года необходимо 391 522 860 рублей. Наибольшая статья расходов — 379.3 млн — предусмотрена на обеспечение специализированной техникой органов, ответственных за озеленение и содержание территории (из расчета выполнения муниципального задания и увеличения количества высаживаемых деревьев на 10 тысяч ежегодно).
6.1 млн рублей предполагалось потратить на развитие муниципального питомника и еще 6 млн — на инвентаризацию зеленых насаждений и разработку мобильного приложения.
«Подеревенная инвентаризация зеленых насаждений создаст базу данных о видовом составе городских деревьев, их состоянии, влияющих на их развитие негативных факторах, рекомендациях по уходу, необходимости восстановления утраченных объектов и пространственном потенциале для дополнительного озеленения», — так обосновывают важность этого мероприятия в предложениях по формированию подпрограммы «Омск — город-сад».
Много внимания авторы подпрограммы уделили инвентаризации зеленых насаждений, которая позволила бы получить достоверные данные о площади и качестве озеленения, оптимизировать управленческие решения и процессы содержания озелененных территорий. Они предложили несколько вариантов инвентаризации — аэрофотосъемка и расчет вегетационного индекса и подеревенная инвентаризация вручную, рассчитав во сколько это обойдется.
По сути, в случае принятия этой подпрограммы у городской администрации появляется готовый план мероприятий по развитию озелененных территорий, который, правда, влетит в копеечку. Уже завтра, на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, можно будет узнать, какие вопросы и предложения по этой теме есть у депутатов и сотрудников городской администрации.