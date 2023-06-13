Снова «город-сад»? К 2040 году в Омске должно стать в 2.5 раза больше деревьев

В 2023 году бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» обещает провести работы по озеленению городской территории в объемах не менее, чем в прошлом году. Что будет дальше — пока неизвестно, так как план озеленения на 2024 год сформируют только в 4-м квартале 2023 года.