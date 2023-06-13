Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Изображение материала

Снова «город-сад»? К 2040 году в Омске должно стать в 2.5 раза больше деревьев

13 июня 2023, 12:46
Фото: 1MI
Иллюстрация
В настоящее время зона озелененных территорий общего пользования в городе, к которым относятся лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары и городские леса, составляет 653 га.

На очередном заседании комитета Омского горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования обсудят одну из проблемных для города тем — озеленение. Помимо результатов прошлого года по количеству высаженных деревьев и кустарников представят и разработанный «Центром компетенций по вопросам городской среды» проект возрождения концепции «Город-сад».

Город55 ознакомился со всеми документами и рассказывает, во сколько Омску обойдется возвращение заветного статуса.

Сколько деревьев высаживают

За прошлый год, как следует из информации, предоставленной администрацией Омска, в городе высадили 14 237 деревьев и 38 459 кустарников. Посадками занимались УДХБ, администрации округов, а также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», месячников и компенсационного озеленения. Наглядно картина выглядит следующим образом:

  • Сотрудники УДХБ высадили 3175 деревьев и 23 720 кустарников;
  • На компенсационное озеленение различными организациями приходится 1984 дерева и 429 кустарников. Помимо этого, в бюджет города возместили 8.02 млн рублей восстановительной стоимости снесенных зеленых насаждений;
  • По программе ФКГС — 391 дерево и 5823 кустарника;
  • Во время месячников, субботников и различных акций — 2394 дерева;
  • Администрациями городских округов — 5510 деревьев и 2454 кустарника;
  • Структурными подразделениями администрации Омска — 783 деревьев и 2883 кустарника.

В 2023 году бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» обещает провести работы по озеленению городской территории в объемах не менее, чем в прошлом году. Что будет дальше — пока неизвестно, так как план озеленения на 2024 год сформируют только в 4-м квартале 2023 года.

В прошлом году появились новые объекты озеленения во время благоустройства общественных пространств в рамках ФКГС — это сквер в границах проспекта Сибирского и улицы Архиепископа Сильвестра, сквер «Рубиновая мечта», территория по улице Маршала Жукова возле «Детского Эколого-биологического центра» и сквер возле Дворца культуры студентов и молодежи «Звездный». В текущем году обещают больше внимания уделять улучшению качества озеленения омских улиц.

«Выполнены работы по замене и посадке новых живых изгородей по улицам Красный Путь, Березовой, Булатова, Заозерной, Маяковского, проспекту Космическому. На отдельных улицах (Почтовой, Ильинской и Чкалова) выполнены работы по одновременной замене старых деревьев на долговечные породы деревьев (лиственница, клен остролистный). Промежуток времени от сноса старых деревьев до посадки новых крупномерных саженцев не превышал одной рабочей недели», — говорится в отчете городской администрации.

Что преобразуют

В настоящий момент в Омске зона озелененных территорий общего пользования составляет 653 га, но уже к 2040 году она должна увеличиться в 2.5 раза, до 1651 га. В общей сложности на городской территории запланировано 123 объекта, формирующих озелененные общественные пространства.

Преобразования системы озеленения и мест рекреации до 2040 года в соответствии с Генеральным планом города Омска предусматривают следующие мероприятия:

  • Реконструкция существующих и обустройство новых парков и скверов,
  • Формирование зеленых бульваров;
  • Озеленение общественных территорий и пешеходных пространств;
  • Создание ботанических садов и питомников;
  • Благоустройство набережных.

В 2012 году было создано Омское лесничество площадью 2265.7548 га. При этом с 2015 по 2025 год ежегодно в городе должны создавать 27.8 га новых лесов.

Город-сад за 391 млн рублей

Разработкой программы преобразования системы озеленения в Омске занимался «Центр компетенций по вопросам городской среды». Сотрудники бюджетного учреждения подошли к этому вопросу основательно и представили ряд первоочередных шагов, которые нужны для качественного изменения подходов к содержанию зеленых насаждений в нашем городе.

На три года необходимо 391 522 860 рублей. Наибольшая статья расходов — 379.3 млн — предусмотрена на обеспечение специализированной техникой органов, ответственных за озеленение и содержание территории (из расчета выполнения муниципального задания и увеличения количества высаживаемых деревьев на 10 тысяч ежегодно).

6.1 млн рублей предполагалось потратить на развитие муниципального питомника и еще 6 млн — на инвентаризацию зеленых насаждений и разработку мобильного приложения.

«Подеревенная инвентаризация зеленых насаждений создаст базу данных о видовом составе городских деревьев, их состоянии, влияющих на их развитие негативных факторах, рекомендациях по уходу, необходимости восстановления утраченных объектов и пространственном потенциале для дополнительного озеленения», — так обосновывают важность этого мероприятия в предложениях по формированию подпрограммы «Омск — город-сад».

Много внимания авторы подпрограммы уделили инвентаризации зеленых насаждений, которая позволила бы получить достоверные данные о площади и качестве озеленения, оптимизировать управленческие решения и процессы содержания озелененных территорий. Они предложили несколько вариантов инвентаризации — аэрофотосъемка и расчет вегетационного индекса и подеревенная инвентаризация вручную, рассчитав во сколько это обойдется.

По сути, в случае принятия этой подпрограммы у городской администрации появляется готовый план мероприятий по развитию озелененных территорий, который, правда, влетит в копеечку. Уже завтра, на заседании комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, можно будет узнать, какие вопросы и предложения по этой теме есть у депутатов и сотрудников городской администрации.

Миф о «городе-саде». Куда и как в Омске исчезают деревья?
Узнать подробнее
Читайте также:
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивыВ Омске создали рабочую группу по озеленению городской территории
#Юлия Истомина#Озеленение#Озеленение города#Посадка деревьев#Снос деревьев#Вырубка леса#Парки#Горсовет#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Под ресторан или гостиницу. Для старинной казармы у Омской крепости ищут инвестора
Сегодня, 06:02
Стекла в крошку. В Омске неизвестные обстреляли из воздушки дома и машины
Сегодня, 10:49
На проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей
Сегодня, 09:24
В Омске суд оправдал экс-замминистра Александра Фрикеля по делу о мошенничестве
Сегодня, 09:47
Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
Сегодня, 06:16