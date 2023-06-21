В Омске глава российских студсоюзов Андриянов отделался штрафом за взятку ФСБ

Что касается первого уголовного дела, где подельником Андрея Андриянова стал преподаватель ОмГУ Иван Шепелев, то оно все еще рассматривается в суде. Напомним, по версии следствия, Андриянов и Шепелев провернули мошенничество на сумму более 3.5 млн рублей, из которых порядка 616 тысяч легализовали. Как считают силовики, фигуранты дела сознательно завысили стоимость услуг во время проведения студенческих форумов, в частности, на раздаточный материал, питание и проживание участников. Часть из вышеперечисленного и вовсе не было оказано. Через Шепелева завышенные сметы ушли в вуз, который их оплатил, что и позволило похитить деньги.