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В Омске глава российских студсоюзов Андриянов отделался штрафом за взятку ФСБ

21 июня 2023, 05:12
Фото: 1MI
Сладкую взятку не приняли
«Презент» в 250 тысяч рублей обвиняемый заботливо упаковал в обертку от шоколада Bucheron.

В Центральном районом суде города Омска определились с наказанием по громкому уголовному делу 41-летнего экс-руководителя Российского союза студенческих организаций (РССО) и бывшему доверенному лицу Владимира Путина на выборах президента Андрею Андриянову. На скамье подсудимых последний оказался по обвинению в даче взятки сотруднику УФСБ по Омской области.

Эта «забавная» история произошла еще 2 ноября 2021 года в одном из кабинетов регионального ФСБ. Андриянов пришел на встречу с одним из оперативников, где пытался решить вопрос о закрытии уголовного дела о многомиллионном мошенничестве в ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Он проходил по делу одним из фигурантов. После беседы московский функционер из РССО оставил на столе упаковку шоколада Bucheron и удалился.

«Сотрудник ФСБ не сразу обнаружили этот сладкий „презент“, а когда развернул его, то нашел там деньги в сумме 250 тысяч рублей, о чем тут же доложил начальству», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Глава российских студсоюзов Андриянов упаковал взятку для омского ФСБ в шоколад
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В итоге на Андриянова возбудили еще одно уголовное дело по статье за дачу взятки в крупном размере.

Что касается первого уголовного дела, где подельником Андрея Андриянова стал преподаватель ОмГУ Иван Шепелев, то оно все еще рассматривается в суде. Напомним, по версии следствия, Андриянов и Шепелев провернули мошенничество на сумму более 3.5 млн рублей, из которых порядка 616 тысяч легализовали. Как считают силовики, фигуранты дела сознательно завысили стоимость услуг во время проведения студенческих форумов, в частности, на раздаточный материал, питание и проживание участников. Часть из вышеперечисленного и вовсе не было оказано. Через Шепелева завышенные сметы ушли в вуз, который их оплатил, что и позволило похитить деньги.

Затем Шепелев и Андриянов заключили мнимые договора еще на какие-то услуги и сняли наличными 616 тысяч рублей, то есть легализовали их.

Глава российских студсоюзов Андриянов предстанет в Омске перед судом
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В итоге сегодня, 20 июня, суд вынес вердикт по делу о взятке. Андрея Андриянова признали виновным и приговорил только к штрафу в размере 1 млн 100 тыс рублей с конфискацией имущества, за исключением телефона и ноутбука, в счет погашения штрафа. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении Андриянова в суде в настоящее время рассматривается уголовное дело о мошенничестве и «отмывании» денег.

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