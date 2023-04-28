«Гордый и робкий». В Омске арестовали замдиректора Кондратьева и бизнесмена Ушакова

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Сегодня в Куйбышевском районном суде города Омска по ходатайству следствия избирали меру пресечения замдиректора департамента имущественных отношении мэрии города Евгению Кондратьеву и директору «Зерна Сибири» Геннадию Ушакову. Корреспондент Города55 побывал на обоих заседания, потому рассказываем вам, как это было.
«Вину признаю, и этого достаточно»
Начала рассмотрения Евгений Кондратьев и Геннадий Ушаков ожидали на лавочках перед залом судебных заседаний. Оба в наручниках, сидят по разные стороны, не общаются. Да и сложно, наверное, общаться, когда у тебя на голову натянута куртка. Но именно так робко и, видимо, стыдливо, прятался господин Ушаков. Что касается Кондратьева, то он был спокоен, немного взволнован и растерян. Изредка оглядывался по сторонам и общался с адвокатом.
Первым дежурный судья Анастасия Перминова взялась за чиновника — его завели в зал и усадили в клетку. Началось все со стандартных и привычных процедур, а затем адвокат попросил суд удалить прессу из зала. На что тут же получил ответ, что, мол, заседание открытое и потому оснований для такого требования не имеется.
Следом слово предоставили следователю СКР по Омской области. Зачитывая суть ходатайства, она озвучила некоторые пикантные нюансы этого уголовного дела. Как выяснилось, аппетиты у питерского ООО «Пинотаж» были нескромные, и оно позарилось на весь Центральный рынок города Омска. Собственно, чтобы получить его в аренду, да еще и за «мизерную», цену представители «Пинотажа» и обратились к Геннадию Ушакову: дескать, посодействуй.
Ушаков и посодействовал — пришел к своему давнему знакомому Кондратьеву и договорился за 970 тысяч рублей. Спросите, почему не круглая сумма — например, 1 млн рублей? Отвечаем: дело в том, что замдиректора депимущества «скромно» мечтал об автомобиле, который якобы и стоил те самые 970 тысяч.
Объяснило следствие и свое желание отправить Евгения Кондратьева в СИЗО: родственников в Омске нет, сам иногородний, может скрыться, да и повоздействовать на свидетелей тоже. Тем более, как оказалось, ключевой свидетель по этому делу — подчиненный Кондратьева, который по его указанию оценил рынок в «сущие копейки» и готовил документы для конкурса, пропал. Чуть ли не во время обыска в своей квартире на Иртышской Набережной вышел из подъезда и растворился. Сейчас этот «пропавший» объявлен в розыск.
Сам обвиняемый и его защитник с таким поворотом дела были в корне не согласны и просились под домашний арест: дескать, вину признали, что еще нужно?
«Я сообщил следствию, что признаю вину в полном объеме. Считаю, что этого достаточно, чтобы уголовное дело было прекращено, но с его логическим исходом. По поводу давления на свидетелей: в случае домашнего ареста будут действовать определенные ограничения, потому оказать давление будет сложно. Да если бы оно и было с моей стороны, в любом случае это не снимает с меня ответственности за содеянное», — заявил суду Евгений Кондратьев.
Гособвинение, в свою очередь, поддержало позицию следствия и посчитало, что арест с водворением в СИЗО в данном случае вполне уместен. После судья удалилась в совещательную комнату и минут через 15 огласила свой вердикт — «заключить под стражу сроком на 2 месяца».
Из зала, как это обычно бывает после таких решений, Евгений Кондратьев вышел в наручниках, но без конвоя, а с представителями силовиков. Затем он еще около получаса общался с родственниками, которые приехали из Свердловской области, и скромно просил принести ему еды и сигарет.
«Жить можно!»
Примерно через час после Кондратьева настал черед держать слово перед судом и для Геннадия Ушакова. Тут все было «скромно» и даже «интимно»: натянутая на голову куртка и тихий бубнеж себе под нос.
Хотя временами были и забавные моменты. Например, справляясь о здоровье Ушакова, судья кое-как добилась ответа о его самочувствии: после пары уточняющих вопросов бизнесмен наконец-то произнес с улыбкой в голосе: «Нормально себя чувствую — жить можно!» И вот тут скромность улетучилась и появилась вальяжная поза нога на ногу.
По всей видимости, в такое расположение духа Ушакова пришел, когда узнал, что следствие просит для него домашний арест. Однако и эта мера посреднику во взяточничестве — естественно, по версии следствия — показалась чересчур суровой, и он попросил более мягкую.
Вот только суд и в этот раз согласился с доводами следствия и обвинения и отправил Геннадия Ушакова на 2 месяца в комфортные домашние условия, но с целым набором ограничений и запретов. Плюс ко всему прочему Ушакову придется носить браслет, который на него любезно наденут сотрудники УФСИН.