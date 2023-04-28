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«Гордый и робкий». В Омске арестовали замдиректора Кондратьева и бизнесмена Ушакова

28 апреля 2023, 11:56
Фото: 1MI
Суд избрал обоим фигурантам меру пресечения
Город55 побывал на заседаниях по избранию меры пресечения чиновнику и предпринимателю, которые попались на взяточничестве.

Сегодня в Куйбышевском районном суде города Омска по ходатайству следствия избирали меру пресечения замдиректора департамента имущественных отношении мэрии города Евгению Кондратьеву и директору «Зерна Сибири» Геннадию Ушакову. Корреспондент Города55 побывал на обоих заседания, потому рассказываем вам, как это было.

«Вину признаю, и этого достаточно»

Начала рассмотрения Евгений Кондратьев и Геннадий Ушаков ожидали на лавочках перед залом судебных заседаний. Оба в наручниках, сидят по разные стороны, не общаются. Да и сложно, наверное, общаться, когда у тебя на голову натянута куртка. Но именно так робко и, видимо, стыдливо, прятался господин Ушаков. Что касается Кондратьева, то он был спокоен, немного взволнован и растерян. Изредка оглядывался по сторонам и общался с адвокатом.

Евгений Кондратьев был внешне спокоенЕвгений Кондратьев был внешне спокоен
Геннадий Ушаков скрывался под курткойГеннадий Ушаков скрывался под курткой
Евгений Кондратьев был внешне спокоен
Фото: Город55

Первым дежурный судья Анастасия Перминова взялась за чиновника — его завели в зал и усадили в клетку. Началось все со стандартных и привычных процедур, а затем адвокат попросил суд удалить прессу из зала. На что тут же получил ответ, что, мол, заседание открытое и потому оснований для такого требования не имеется.

Лавочку у зала пришлось сменить на скамейку в клеткеЛавочку у зала пришлось сменить на скамейку в клетке
Лавочку у зала пришлось сменить на скамейку в клетке
Фото: Город55

Следом слово предоставили следователю СКР по Омской области. Зачитывая суть ходатайства, она озвучила некоторые пикантные нюансы этого уголовного дела. Как выяснилось, аппетиты у питерского ООО «Пинотаж» были нескромные, и оно позарилось на весь Центральный рынок города Омска. Собственно, чтобы получить его в аренду, да еще и за «мизерную», цену представители «Пинотажа» и обратились к Геннадию Ушакову: дескать, посодействуй.

Участники заседания об избрании меры пресеченияУчастники заседания об избрании меры пресечения
Участники заседания об избрании меры пресечения
Фото: Город55
Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
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Ушаков и посодействовал — пришел к своему давнему знакомому Кондратьеву и договорился за 970 тысяч рублей. Спросите, почему не круглая сумма — например, 1 млн рублей? Отвечаем: дело в том, что замдиректора депимущества «скромно» мечтал об автомобиле, который якобы и стоил те самые 970 тысяч.

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Объяснило следствие и свое желание отправить Евгения Кондратьева в СИЗО: родственников в Омске нет, сам иногородний, может скрыться, да и повоздействовать на свидетелей тоже. Тем более, как оказалось, ключевой свидетель по этому делу — подчиненный Кондратьева, который по его указанию оценил рынок в «сущие копейки» и готовил документы для конкурса, пропал. Чуть ли не во время обыска в своей квартире на Иртышской Набережной вышел из подъезда и растворился. Сейчас этот «пропавший» объявлен в розыск.

Сам обвиняемый и его защитник с таким поворотом дела были в корне не согласны и просились под домашний арест: дескать, вину признали, что еще нужно?

«Я сообщил следствию, что признаю вину в полном объеме. Считаю, что этого достаточно, чтобы уголовное дело было прекращено, но с его логическим исходом. По поводу давления на свидетелей: в случае домашнего ареста будут действовать определенные ограничения, потому оказать давление будет сложно. Да если бы оно и было с моей стороны, в любом случае это не снимает с меня ответственности за содеянное», — заявил суду Евгений Кондратьев.
Кондратьев держался волне уверенноКондратьев держался волне уверенно
Кондратьев держался волне уверенно
Фото: Город55

Гособвинение, в свою очередь, поддержало позицию следствия и посчитало, что арест с водворением в СИЗО в данном случае вполне уместен. После судья удалилась в совещательную комнату и минут через 15 огласила свой вердикт — «заключить под стражу сроком на 2 месяца».

Из зала, как это обычно бывает после таких решений, Евгений Кондратьев вышел в наручниках, но без конвоя, а с представителями силовиков. Затем он еще около получаса общался с родственниками, которые приехали из Свердловской области, и скромно просил принести ему еды и сигарет.

«Жить можно!»

Примерно через час после Кондратьева настал черед держать слово перед судом и для Геннадия Ушакова. Тут все было «скромно» и даже «интимно»: натянутая на голову куртка и тихий бубнеж себе под нос.

Геннадий Ушаков и на заседании продолжал изображать из себя "приведение"Геннадий Ушаков и на заседании продолжал изображать из себя "приведение"
Геннадий Ушаков и на заседании продолжал изображать из себя "приведение"
Фото: Город55

Хотя временами были и забавные моменты. Например, справляясь о здоровье Ушакова, судья кое-как добилась ответа о его самочувствии: после пары уточняющих вопросов бизнесмен наконец-то произнес с улыбкой в голосе: «Нормально себя чувствую — жить можно!» И вот тут скромность улетучилась и появилась вальяжная поза нога на ногу.

Когда узнал, что поедешь домой, а не в СИЗОКогда узнал, что поедешь домой, а не в СИЗО
Когда узнал, что поедешь домой, а не в СИЗО
Фото: Город55

По всей видимости, в такое расположение духа Ушакова пришел, когда узнал, что следствие просит для него домашний арест. Однако и эта мера посреднику во взяточничестве — естественно, по версии следствия — показалась чересчур суровой, и он попросил более мягкую.

Ушаков много шептался со своим адвокатомУшаков много шептался со своим адвокатом
Ушаков много шептался со своим адвокатом
Фото: Город55

Вот только суд и в этот раз согласился с доводами следствия и обвинения и отправил Геннадия Ушакова на 2 месяца в комфортные домашние условия, но с целым набором ограничений и запретов. Плюс ко всему прочему Ушакову придется носить браслет, который на него любезно наденут сотрудники УФСИН.

 

Судья отправила Геннадия Ушакова под домашний арестСудья отправила Геннадия Ушакова под домашний арест
Судья отправила Геннадия Ушакова под домашний арест
Фото: Город55
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