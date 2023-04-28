«Гордый и робкий». В Омске арестовали замдиректора Кондратьева и бизнесмена Ушакова

Объяснило следствие и свое желание отправить Евгения Кондратьева в СИЗО: родственников в Омске нет, сам иногородний, может скрыться, да и повоздействовать на свидетелей тоже. Тем более, как оказалось, ключевой свидетель по этому делу — подчиненный Кондратьева, который по его указанию оценил рынок в «сущие копейки» и готовил документы для конкурса, пропал. Чуть ли не во время обыска в своей квартире на Иртышской Набережной вышел из подъезда и растворился. Сейчас этот «пропавший» объявлен в розыск.