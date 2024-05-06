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Published Сегодня, 04:26

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Updated Сегодня, 05:17

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Грозит до 5 лет колонии. Омича будут судить за то, что натравил собаку на косулю

6 мая 2024, 04:26
Фото: Изображение Midjourney
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Омич натравил собаку на косулю и теперь ему грозит до 5 лет колонии

Инцидент произошел в декабре в Марьяновском районе. Мужчина утверждал, что пес сам напал на дикое животное, однако полицейские выяснили, как все было на самом деле.

Жителю Омской области грозит до 5 лет колонии за то, что натравил собаку на косулю, сообщили сегодня, 6 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры. 33-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшим гибель.

Инцидент произошел в начале декабря 2023 года в деревне Александровка Марьяновского района. Косуля забежала в огород частного дома на улице Лесной. Хозяин жилья натравил на животное собаку охотничьей породы дратхаар. После мужчина добил косулю обухом топора, тушу разделал, а мясо съел.

«Действия мужчина, а потом и его сожительница снимали на камеру мобильного телефона в целях демонстрации охотничьих навыков своей собаки для потенциальных покупателей щенков», — рассказали в прокуратуре.

Ранее мужчина уже был судим за кражи, пьяную езду на машине и другие правонарушения. Свою вину омич не признал, во время следствия утверждал, что собака сама напала на косулю. Однако полицейские выяснили, что хозяин вынес собаку из дома и поместил в огороженную забором территорию, где находилось дикое животное.

Дело рассмотрят в Марьяновском районном суде.

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