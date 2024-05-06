Грозит до 5 лет колонии. Омича будут судить за то, что натравил собаку на косулю

Ранее мужчина уже был судим за кражи, пьяную езду на машине и другие правонарушения. Свою вину омич не признал, во время следствия утверждал, что собака сама напала на косулю. Однако полицейские выяснили, что хозяин вынес собаку из дома и поместил в огороженную забором территорию, где находилось дикое животное.