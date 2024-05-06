Грозит до 5 лет колонии. Омича будут судить за то, что натравил собаку на косулю

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Жителю Омской области грозит до 5 лет колонии за то, что натравил собаку на косулю, сообщили сегодня, 6 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры. 33-летнего мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным, повлекшим гибель.
Инцидент произошел в начале декабря 2023 года в деревне Александровка Марьяновского района. Косуля забежала в огород частного дома на улице Лесной. Хозяин жилья натравил на животное собаку охотничьей породы дратхаар. После мужчина добил косулю обухом топора, тушу разделал, а мясо съел.
«Действия мужчина, а потом и его сожительница снимали на камеру мобильного телефона в целях демонстрации охотничьих навыков своей собаки для потенциальных покупателей щенков», — рассказали в прокуратуре.
Ранее мужчина уже был судим за кражи, пьяную езду на машине и другие правонарушения. Свою вину омич не признал, во время следствия утверждал, что собака сама напала на косулю. Однако полицейские выяснили, что хозяин вынес собаку из дома и поместил в огороженную забором территорию, где находилось дикое животное.
Дело рассмотрят в Марьяновском районном суде.