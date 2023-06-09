ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна

Напомним, эта дикая история всколыхнула всю страну 23 января прошлого года. Тогда в одном из частных домов селе были найдены изрезанные и окровавленные тела главы семейства, его супруги и их 10-летней дочери, которая была инвалидом детства. Спастись в этой кровавой расправе удалось только 14-летней девочке из этой семьи и ее 6-летнему брату. Ночью школьница вместе с мальчиком прибежали к соседям и заявили, что в дом залез неизвестный бородатый мужчина в черном. Практически все первые сутки его и искали силовики, однако потом у следователей СК возникли сомнения в показаниях выжившей. Пошли повторные допросы, исследования на полиграфе, и раскрылась страшная правда.