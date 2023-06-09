Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Изображение материала

ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна

9 июня 2023, 11:38
Фото: 1MI
Самые скандальные и резонансные происшествия и преступления весны 2023 года
Весна 2023 года в Омской области оказалась богата как на события в политической и общественной жизни, так и на громкие происшествия и преступления. Вот о последних мы вам и напомним.

Весна текущего года была богата на трагические происшествия и резонансные преступления, массовые беспорядки и громкие приговоры. Страшные и смертельные пожары, жесткие аварии, кровавые расправы сменяли друг друга день за днем, и их набралось столько, что мы решили разбить наш традиционный дайджест, дабы не утомлять вас чтением и просмотром. Итак, представляем первую часть.

«Пошутил». Полицейский застрелил коллегу

Первый день календарной весны в Омской области начался с трагических известий: в Калачинске в районной больнице скончался полицейский, который получил пулю от своего коллеги. Все произошло еще 27 февраля во время дежурства, когда старший сержант полка ППС выстрелил из табельного оружия и попал в живот другому сотруднику. Пострадавшего госпитализировали и экстренно прооперировали, но, несмотря на все усилия врачей, через день он скончался.

Полицейский из Омской области, в которого выстрелил его коллега, умер в больнице
Узнать подробнее

На первом допросе стрелявший заявил, что, мол, стрелял ради шутки, так как в пистолете не было обоймы. Однако уже 1 марта у следователей из СКР по Омской области возникли сомнения в этой версии и было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, и тут уж не до шуток. Следствие по этому делу продолжается.

Осудят за убийство. Новый поворот в деле полицейского, застрелившего коллегу
Узнать подробнее

Сходки, драки, беспорядки. Чем Омску запомнилась ЧВК «Редан»

В тот же день Омск принял эстафету со сходками последователей и противников ЧВК «Редан», новости о которых уже прогремели на всю страну. Собирались они 1 марта на Театральной площади. Кого там только не было — «спортики» и «оффники», скинхеды и панки, рокеры и школьники от мала до велика и с десяток самих редановцев. По нашим подсчетам, сие мероприятие посетило не менее 300 человек, хотя официальные цифры были куда скромнее.

На Театральной площади собралась весьма разношерстная публика
Видео: Город55

На самой площади все прошло гладко, чинно и спокойно: пришли, постояли, походили, побродили и устроили битву снежками

На площади все прошло гладко и спокойно
Видео: Город55

А вот обещанное «мясо» было в закоулках да околотках.

Этих ребят на площади никто не трогал
Видео: Город55
Избиения и стычки были, но в более укромных местах
Видео: Скрин с видео

После Театральной весь этот разношерстный народ отправился сначала в ТЦ «Континент», а оттуда, преимущественно пешком, двинулся в ТРЦ «Мега». За ними по пятам последовали полиция, Росгвардия, ОМОН и автозаки.

Из ТЦ «Континент» в ТРЦ «Мега» бравые ребята устроили пешую прогулку
Видео: Сервис ЯндексПанорама

В «Меге» бравые ребятки пошумели, попозировали на групповом фото и бросились врассыпную, как только увидели автобусы с силовиками.

В «Меге» участники сходки знатно перепугали посетителей
Видео: скрин с видео
Без группового фото никуда
Видео: Город55

Бежали бодро, теряя на ходу школьные тетрадки и учебники. Однако всем убежать было не суждено: некоторых скрутили, усадили в автозаки и увезли для выяснения.

Спастись бегством получилось не у всех
Видео: Город55

На следующий день «редановцев» и иже с ними крутили уже на проспекте Карла Маркса, рядом с кафе «Вкусно — и точка».

Теперь наоборот. В Омске после очередной сходки задержали «редановцев»
Узнать подробнее

Но самая массовая облава и на «редановцев», и на их оппонентов случилась в «Меге» 3 марта. Крутили и «винтили» всех и сразу — и юношей, и девушек вылавливали на выходе из автобусов, «любезно» предлагали пройти до выяснения на улице и перед входом в торговый центр, а также точечно выдергивали внутри — в магазинах и супермаркетах, бутиках и кафе, в торговых галереях и на парковке.

Задержанных вежливо, а иногда и не очень, сопровождали в автозаки
Видео: Город55

По самым скромным подсчетам, в тот день было задержано более 50 человек. На «мирные» посиделки подростки и товарищи постарше приходили с ножами и газовыми баллончиками, в трофеях у силовиков оказался даже спецмолоток для разбития стекол и пистолет, стреляющий пневматическими шариками.

«Облава» в МЕГЕ. Чем в Омске закончилась третья сходка ЧВК «Редан»
Узнать подробнее

В тот же день, по данным Города55, в Омске был задержан и один из администраторов групп ЧВК «Редан», которым оказался гражданин Казахстана, учащийся одного из омских вузов.

В Омске задержали администратора ЧВК «Рёдан»
Узнать подробнее

На двоих 13 лет. Приговор убийцам семьи из Юрьевки

Со всей этой шумихой с ЧВК «Редан» в Омской области чуть было не прошел незамеченным приговор кровавым убийцам семьи из села Юрьевка Павлоградского района — 15-летней школьнице и ее 18-летнему бойфренду.

Напомним, эта дикая история всколыхнула всю страну 23 января прошлого года. Тогда в одном из частных домов селе были найдены изрезанные и окровавленные тела главы семейства, его супруги и их 10-летней дочери, которая была инвалидом детства. Спастись в этой кровавой расправе удалось только 14-летней девочке из этой семьи и ее 6-летнему брату. Ночью школьница вместе с мальчиком прибежали к соседям и заявили, что в дом залез неизвестный бородатый мужчина в черном. Практически все первые сутки его и искали силовики, однако потом у следователей СК возникли сомнения в показаниях выжившей. Пошли повторные допросы, исследования на полиграфе, и раскрылась страшная правда.

В этом доме и разыгралась кровавая трагдедияВ этом доме и разыгралась кровавая трагдедия
В этом доме и разыгралась кровавая трагдедия
Фото: Город55

По версии следствия, в ту ночь именно девочка впустила в дом своего на тот момент 17-летнего ухажера, а тот пустил в ход штык-нож для забоя скота. Мотивом для расправы стало то, что родители школьницы были против ее отношений с возлюбленным, вот она и подговорила своего кавалера на убийство.

Школьница хладнокровно рассказывает, как убивали ее семью
Видео: СКР по Омской области

Суд оценил эти деяния весьма скромно и мягко — 6 лет и 7 месяцев непосредственному убийце и 6.5 лет для подстрекательницы, и это при том, что по закону эта парочка могла получить по 10 лет колонии для каждого.

Жестоко убившие семью омские подростки из Юьевки получили 13 лет на двоих
Узнать подробнее

Прокуратура, не согласившись с таким вердиктом, обжаловала его в вышестоящей инстанции, но и Омский областной суд оказался чересчур гуманным: вместо ужесточения он еще и смягчил наказание — девушке скостил срок на два месяца, а парню — на один месяц.

Малолетним убийцам семьи с ребенком из Омской области внезапно смягчили приговор
Узнать подробнее

Больше не «Фан-фан». В Омске сгорело популярное кафе и гостиница

Рано утром 3 марта район Старого Кировска в Омске заполонили клубы густого белого дыма. Как оказалось, горит популярное кафе и гостиница на улице Авиационной «Фан-фан».

Пожар начался рано утром
Видео: Город55

Как рассказали Городу55 очевидцы, пожар вспыхнул в помещении прачечной. Работники комплекса вытащили из объятого пламенем здания двух женщин, которые успели надышаться дымом, еще 15 человек эвакуировались самостоятельно.

Очевидцы рассказали о начале пожара в омском комплексе «Фан-Фан»
Узнать подробнее

Спасатели приехали на место ЧП довольно-таки оперативно, но к тому моменту вся крыша, второй этаж и частично первый уже были в плену у огня. Тушение и полная ликвидация этого возгорания продолжалось до вечера, и «Фан-Фан» выгорел практически полностью, — остались лишь стены. На восстановление комплекса понадобится немало сил и средств.

Пламя быстро охватило все зданиеПламя быстро охватило все здание
Крыша и второй этаж выгорели дотлаКрыша и второй этаж выгорели дотла
Сгоревший комплекс был весь популярным местомСгоревший комплекс был весь популярным местом
Здесь часто проводили свадьбыЗдесь часто проводили свадьбы
Пламя быстро охватило все здание
Фото: Город55

Тела из погреба. Омич убил мать и сына из-за телевизора

Утром 22 марта Омск потрясло известие, что в погребе одного из частных домов на улице 2-й Береговой были найдены тела 84-летней пенсионерки и ее 55-летнего сына с криминальными травмами — огнестрельными ранениями головы.

В Омске в погребе частного дома нашли забитыми до смерти пенсионерку и ее сына
Узнать подробнее

Эта кровавая драма началась с того, что 18 марта в полицию обратилась 57-летняя омичка, которая рассказала, что ее свекровь и бывший муж отсутствуют дома и не отвечают на звонки. В дом, где жили пропавшие, выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела жилище и, предварительно, не нашла ничего подозрительного. Лишь через несколько дней при повторном осмотре в одной из комнат нашли погреб, который был прикрыт сундуком. Там под простыней следователи и оперативники и наткнулись на страшную находку.

Лишь через 4 дня, 26 марта, силовики отрапортовали о задержании подозреваемого в жестокой расправе над матерью и сыном. Им оказался 37-летний омич, который, по версии следователей регионального СК, когда-то жил по соседству с убитыми. Ночью 15 марта после употребления «соли» он взял обрез ружья, пробрался в дом к бывшим соседям и хладнокровно застрелил пенсионерку и мужчину.

Допрос подозреваемого
Видео: СКР по Омской области

Тела убитых подозреваемый скинул в погреб и поживился лишь жидкокристаллическим телевизором.

Труп младенца на балконе

В тот же день, 22 марта, Омскую область, да и всю страну в целом, добила еще одна ужасная новость: на балконе одного из многоквартирных домов на улице Лукашевича было найдено окоченевшее и полуразложившееся тело двухмесячной девочки.

В Омске на балконе нашли труп двухмесячной девочки
Узнать подробнее

Все началось с того, что за несколько дней до обнаружения тела в полицию пришел 35-летний отец девочки, который рассказал, что его бывшая возлюбленная категорически отказывается показывать ему дочь.

По адресу выехали полицейские, но в квартире они застали лишь женщину и ее старшую дочку, а вот младенца нигде не было. Пошли расспросы, и горе-мамаша заявила, что, мол, еще в феврале ребенок перестал дышать и умер, и она похоронила его рядом с кладбищем. Проверили и там, но никакой могилы не нашли, после чего и вскрылась шокирующая правда — все это время тело девочки лежало на балконе.

«Похоронила на кладбище». Как омичка скрывала смерть дочери, которую нашли на балконе
Узнать подробнее

Предварительно, по версии омского СК, после беременности омичка не встала на учет в женской консультации и родила дочку в домашних условиях. Однако и после родов она ни разу не показала малышку специалистам.

Сейчас следователи ждут результаты экспертиз, чтобы установить причину смерти ребенка. Пока известно только, что осмотр криминалистов и вскрытие следов криминала или насилия не показали. Также мать отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить ее вменяемость.

Помощник омского судьи отправился в колонию за убийство

Сменить должность помощника судьи на статус заключенного пришлось 39-летнему омичу Артему Саркисяну. Мужчину признали виновным в убийстве 29-летнего посетителя ресторана «Малибу».

Все произошло еще ночью 1 мая. Тогда в увеселительном заведении (к слову, здесь можно посмотреть, какие заведения Омска лучше обходить стороной) между собой повздорили две компании, и Саркисян ударил одного из оппонентов кулаком в лицо. Парень упал, ударился головой об пол и умер еще до приезда скорой помощи. Сам же помощник судьи сбежал с места преступления, но наряд Росгвардии задержал его по приметам рядом с рестораном.

За свой роковой удар теперь уже экс-помощник судьи отправился в колонию строгого режима на 8 лет и 6 месяцев.

Экс-помощник омского судьи Саркисян получил срок за убийство посетителя «Малибу»
Узнать подробнее

Забили до смерти. Троих омских полицейских винят в смерти с превышением

«Переборщили» со спецсредствами трое сотрудников ППС УМВД по Омской области и стали фигурантами уголовного дела сразу по двум, в том числе и тяжким статьям Уголовного кодекса.

А началось все банально — 9 апреля поступил вызов из Комсомольского городка, что в одной из квартир буянит мужчина, слышится звон разбитого стекла, а в подъезде пахнет газом.

На месте полицейские увидели явно неадекватного 45-летнего мужчину, который открыл в квартире газ и, по версии областной полиции, был вооружен осколком стела и отверткой. Дебошира решили успокоить с помощью наручников и резиновых дубинок. Успокоили, да так, что омич скончался.

Омских полицейских подозревают в убийстве мужчины при задержании
Узнать подробнее

Сначала против полицейских в региональном Следкоме возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а затем к нему добавилось еще одно — «Превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств, группой лиц».

Сейчас следователи продолжают изучать все нюансы этой истории.

В Омске возбудили уголовное дело на полицейских за смерть мужчины при задержании
Узнать подробнее

Блогерша Ева Абрамович набуянила на уголовное дело и лишилась дочери

Скандал с рукоприкладством к медсестре учинила в одной из омских больниц весьма популярная блогерша, участница программы «Давай поженимся» Ева Абрамович.

В токсилогическое отделение БСМП № 1 Ева попала в состоянии опьянения, предположительно, наркотического, там 12 апреля она закатила скандал и ударила 47-летнюю медсестру.

Эта выходка привела к тому, что 15 апреля в СКР по Омской области на Абрамович было возбуждено уголовное дело, а через пару дней по настоятельной просьбе следствия органы опеки изъяли у нее маленькую дочь.

У напавшей на медсестру омской блогерши Евы Абрамович забрали дочь
Узнать подробнее

Добавим, что отец малышки совсем недавно скончался от употребления наркотиков.

Омич толкнул женщину под колеса и выколол себе единственный глаз

Совершенно дикий случай произошел 23 апреля на остановке «Улица Магистральная» в Омске. Около 18 часов, в самый час пик, пассажиры, как обычно, ждали свой транспорт, и вдруг к одной из женщин подошел мужчина и толкнул ее прямо под колеса проезжающей маршрутки.

Омичка упала на дорогу, но водитель микроавтобуса успел среагировать, нажал на тормоза, и 46-летняя потерпевшая получила лишь легкие травмы — сотрясение головного мозга и ушибы. От госпитализации женщина отказалась.

Подозреваемый находился под действием наркотиков
Видео: СКР по Омской области

Что касается подозреваемого, то он перебежал через дорогу и пытался ретироваться бегством, но был пойман водителем маршрутки, который стал очевидцем происшествия. Бдительный омич удерживал мужчину до приезда полиции. За это время задержанный, который был в неадекватном состоянии, успел себе выколоть глаз, который и так был у него единственным.

После этого инцидента на омича, который, как выяснилось, был под наркотиками, возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Появилось видео, как наркоман толкнул омичку под колеса маршрутки
Узнать подробнее
#Василий Попов#Полиция#Уголовное дело#Смерть#Суд#ДТП#Пожары#ЧП#Убийство#Общество#Город#Происшествия#Дети#Взятка#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Артем Саркисян#Ева Абрамович#Спецпроекты#Видео#Спецпроекты
Подпишитесь
Срочно. Бывшего сотрудника ОПК из Омской области задержали за шпионаж в пользу Германии
Сегодня, 09:01
В Омске казачью кадетскую школу-интернат преобразуют в казачий корпус
Сегодня, 09:52
Экс-глава Омской области Леонид Полежаев рассказал, зачем строил храмы
Сегодня, 06:17
Трещина в стене и дырявая крыша. В омских Нефтяниках разваливается школа № 98
Сегодня, 08:53
Грязный май. Омичам рассказали, какие вещества нашли в воздухе под конец весны
Сегодня, 11:08