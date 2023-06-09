ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Весна текущего года была богата на трагические происшествия и резонансные преступления, массовые беспорядки и громкие приговоры. Страшные и смертельные пожары, жесткие аварии, кровавые расправы сменяли друг друга день за днем, и их набралось столько, что мы решили разбить наш традиционный дайджест, дабы не утомлять вас чтением и просмотром. Итак, представляем первую часть.
«Пошутил». Полицейский застрелил коллегу
Первый день календарной весны в Омской области начался с трагических известий: в Калачинске в районной больнице скончался полицейский, который получил пулю от своего коллеги. Все произошло еще 27 февраля во время дежурства, когда старший сержант полка ППС выстрелил из табельного оружия и попал в живот другому сотруднику. Пострадавшего госпитализировали и экстренно прооперировали, но, несмотря на все усилия врачей, через день он скончался.
На первом допросе стрелявший заявил, что, мол, стрелял ради шутки, так как в пистолете не было обоймы. Однако уже 1 марта у следователей из СКР по Омской области возникли сомнения в этой версии и было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали, и тут уж не до шуток. Следствие по этому делу продолжается.
Сходки, драки, беспорядки. Чем Омску запомнилась ЧВК «Редан»
В тот же день Омск принял эстафету со сходками последователей и противников ЧВК «Редан», новости о которых уже прогремели на всю страну. Собирались они 1 марта на Театральной площади. Кого там только не было — «спортики» и «оффники», скинхеды и панки, рокеры и школьники от мала до велика и с десяток самих редановцев. По нашим подсчетам, сие мероприятие посетило не менее 300 человек, хотя официальные цифры были куда скромнее.
На самой площади все прошло гладко, чинно и спокойно: пришли, постояли, походили, побродили и устроили битву снежками
А вот обещанное «мясо» было в закоулках да околотках.
После Театральной весь этот разношерстный народ отправился сначала в ТЦ «Континент», а оттуда, преимущественно пешком, двинулся в ТРЦ «Мега». За ними по пятам последовали полиция, Росгвардия, ОМОН и автозаки.
В «Меге» бравые ребятки пошумели, попозировали на групповом фото и бросились врассыпную, как только увидели автобусы с силовиками.
Бежали бодро, теряя на ходу школьные тетрадки и учебники. Однако всем убежать было не суждено: некоторых скрутили, усадили в автозаки и увезли для выяснения.
На следующий день «редановцев» и иже с ними крутили уже на проспекте Карла Маркса, рядом с кафе «Вкусно — и точка».
Но самая массовая облава и на «редановцев», и на их оппонентов случилась в «Меге» 3 марта. Крутили и «винтили» всех и сразу — и юношей, и девушек вылавливали на выходе из автобусов, «любезно» предлагали пройти до выяснения на улице и перед входом в торговый центр, а также точечно выдергивали внутри — в магазинах и супермаркетах, бутиках и кафе, в торговых галереях и на парковке.
По самым скромным подсчетам, в тот день было задержано более 50 человек. На «мирные» посиделки подростки и товарищи постарше приходили с ножами и газовыми баллончиками, в трофеях у силовиков оказался даже спецмолоток для разбития стекол и пистолет, стреляющий пневматическими шариками.
В тот же день, по данным Города55, в Омске был задержан и один из администраторов групп ЧВК «Редан», которым оказался гражданин Казахстана, учащийся одного из омских вузов.
На двоих 13 лет. Приговор убийцам семьи из Юрьевки
Со всей этой шумихой с ЧВК «Редан» в Омской области чуть было не прошел незамеченным приговор кровавым убийцам семьи из села Юрьевка Павлоградского района — 15-летней школьнице и ее 18-летнему бойфренду.
Напомним, эта дикая история всколыхнула всю страну 23 января прошлого года. Тогда в одном из частных домов селе были найдены изрезанные и окровавленные тела главы семейства, его супруги и их 10-летней дочери, которая была инвалидом детства. Спастись в этой кровавой расправе удалось только 14-летней девочке из этой семьи и ее 6-летнему брату. Ночью школьница вместе с мальчиком прибежали к соседям и заявили, что в дом залез неизвестный бородатый мужчина в черном. Практически все первые сутки его и искали силовики, однако потом у следователей СК возникли сомнения в показаниях выжившей. Пошли повторные допросы, исследования на полиграфе, и раскрылась страшная правда.
По версии следствия, в ту ночь именно девочка впустила в дом своего на тот момент 17-летнего ухажера, а тот пустил в ход штык-нож для забоя скота. Мотивом для расправы стало то, что родители школьницы были против ее отношений с возлюбленным, вот она и подговорила своего кавалера на убийство.
Суд оценил эти деяния весьма скромно и мягко — 6 лет и 7 месяцев непосредственному убийце и 6.5 лет для подстрекательницы, и это при том, что по закону эта парочка могла получить по 10 лет колонии для каждого.
Прокуратура, не согласившись с таким вердиктом, обжаловала его в вышестоящей инстанции, но и Омский областной суд оказался чересчур гуманным: вместо ужесточения он еще и смягчил наказание — девушке скостил срок на два месяца, а парню — на один месяц.
Больше не «Фан-фан». В Омске сгорело популярное кафе и гостиница
Рано утром 3 марта район Старого Кировска в Омске заполонили клубы густого белого дыма. Как оказалось, горит популярное кафе и гостиница на улице Авиационной «Фан-фан».
Как рассказали Городу55 очевидцы, пожар вспыхнул в помещении прачечной. Работники комплекса вытащили из объятого пламенем здания двух женщин, которые успели надышаться дымом, еще 15 человек эвакуировались самостоятельно.
Спасатели приехали на место ЧП довольно-таки оперативно, но к тому моменту вся крыша, второй этаж и частично первый уже были в плену у огня. Тушение и полная ликвидация этого возгорания продолжалось до вечера, и «Фан-Фан» выгорел практически полностью, — остались лишь стены. На восстановление комплекса понадобится немало сил и средств.
Тела из погреба. Омич убил мать и сына из-за телевизора
Утром 22 марта Омск потрясло известие, что в погребе одного из частных домов на улице 2-й Береговой были найдены тела 84-летней пенсионерки и ее 55-летнего сына с криминальными травмами — огнестрельными ранениями головы.
Эта кровавая драма началась с того, что 18 марта в полицию обратилась 57-летняя омичка, которая рассказала, что ее свекровь и бывший муж отсутствуют дома и не отвечают на звонки. В дом, где жили пропавшие, выехала следственно-оперативная группа, которая осмотрела жилище и, предварительно, не нашла ничего подозрительного. Лишь через несколько дней при повторном осмотре в одной из комнат нашли погреб, который был прикрыт сундуком. Там под простыней следователи и оперативники и наткнулись на страшную находку.
Лишь через 4 дня, 26 марта, силовики отрапортовали о задержании подозреваемого в жестокой расправе над матерью и сыном. Им оказался 37-летний омич, который, по версии следователей регионального СК, когда-то жил по соседству с убитыми. Ночью 15 марта после употребления «соли» он взял обрез ружья, пробрался в дом к бывшим соседям и хладнокровно застрелил пенсионерку и мужчину.
Тела убитых подозреваемый скинул в погреб и поживился лишь жидкокристаллическим телевизором.
Труп младенца на балконе
В тот же день, 22 марта, Омскую область, да и всю страну в целом, добила еще одна ужасная новость: на балконе одного из многоквартирных домов на улице Лукашевича было найдено окоченевшее и полуразложившееся тело двухмесячной девочки.
Все началось с того, что за несколько дней до обнаружения тела в полицию пришел 35-летний отец девочки, который рассказал, что его бывшая возлюбленная категорически отказывается показывать ему дочь.
По адресу выехали полицейские, но в квартире они застали лишь женщину и ее старшую дочку, а вот младенца нигде не было. Пошли расспросы, и горе-мамаша заявила, что, мол, еще в феврале ребенок перестал дышать и умер, и она похоронила его рядом с кладбищем. Проверили и там, но никакой могилы не нашли, после чего и вскрылась шокирующая правда — все это время тело девочки лежало на балконе.
Предварительно, по версии омского СК, после беременности омичка не встала на учет в женской консультации и родила дочку в домашних условиях. Однако и после родов она ни разу не показала малышку специалистам.
Сейчас следователи ждут результаты экспертиз, чтобы установить причину смерти ребенка. Пока известно только, что осмотр криминалистов и вскрытие следов криминала или насилия не показали. Также мать отправили на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить ее вменяемость.
Помощник омского судьи отправился в колонию за убийство
Сменить должность помощника судьи на статус заключенного пришлось 39-летнему омичу Артему Саркисяну. Мужчину признали виновным в убийстве 29-летнего посетителя ресторана «Малибу».
Все произошло еще ночью 1 мая. Тогда в увеселительном заведении (к слову, здесь можно посмотреть, какие заведения Омска лучше обходить стороной) между собой повздорили две компании, и Саркисян ударил одного из оппонентов кулаком в лицо. Парень упал, ударился головой об пол и умер еще до приезда скорой помощи. Сам же помощник судьи сбежал с места преступления, но наряд Росгвардии задержал его по приметам рядом с рестораном.
За свой роковой удар теперь уже экс-помощник судьи отправился в колонию строгого режима на 8 лет и 6 месяцев.
Забили до смерти. Троих омских полицейских винят в смерти с превышением
«Переборщили» со спецсредствами трое сотрудников ППС УМВД по Омской области и стали фигурантами уголовного дела сразу по двум, в том числе и тяжким статьям Уголовного кодекса.
А началось все банально — 9 апреля поступил вызов из Комсомольского городка, что в одной из квартир буянит мужчина, слышится звон разбитого стекла, а в подъезде пахнет газом.
На месте полицейские увидели явно неадекватного 45-летнего мужчину, который открыл в квартире газ и, по версии областной полиции, был вооружен осколком стела и отверткой. Дебошира решили успокоить с помощью наручников и резиновых дубинок. Успокоили, да так, что омич скончался.
Сначала против полицейских в региональном Следкоме возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а затем к нему добавилось еще одно — «Превышение должностных полномочий, с применением насилия, специальных средств, группой лиц».
Сейчас следователи продолжают изучать все нюансы этой истории.
Блогерша Ева Абрамович набуянила на уголовное дело и лишилась дочери
Скандал с рукоприкладством к медсестре учинила в одной из омских больниц весьма популярная блогерша, участница программы «Давай поженимся» Ева Абрамович.
В токсилогическое отделение БСМП № 1 Ева попала в состоянии опьянения, предположительно, наркотического, там 12 апреля она закатила скандал и ударила 47-летнюю медсестру.
Эта выходка привела к тому, что 15 апреля в СКР по Омской области на Абрамович было возбуждено уголовное дело, а через пару дней по настоятельной просьбе следствия органы опеки изъяли у нее маленькую дочь.
Добавим, что отец малышки совсем недавно скончался от употребления наркотиков.
Омич толкнул женщину под колеса и выколол себе единственный глаз
Совершенно дикий случай произошел 23 апреля на остановке «Улица Магистральная» в Омске. Около 18 часов, в самый час пик, пассажиры, как обычно, ждали свой транспорт, и вдруг к одной из женщин подошел мужчина и толкнул ее прямо под колеса проезжающей маршрутки.
Омичка упала на дорогу, но водитель микроавтобуса успел среагировать, нажал на тормоза, и 46-летняя потерпевшая получила лишь легкие травмы — сотрясение головного мозга и ушибы. От госпитализации женщина отказалась.
Что касается подозреваемого, то он перебежал через дорогу и пытался ретироваться бегством, но был пойман водителем маршрутки, который стал очевидцем происшествия. Бдительный омич удерживал мужчину до приезда полиции. За это время задержанный, который был в неадекватном состоянии, успел себе выколоть глаз, который и так был у него единственным.
После этого инцидента на омича, который, как выяснилось, был под наркотиками, возбудили уголовное дело за покушение на убийство.