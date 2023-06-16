Взятка Кондратьева, смертельные пожары и кровавые ДТП. Чем омичей напугала весна

Как выяснили следователи УМВД по Омской области, началась эта «огненная» история с того, что в мессенджере «Телеграм» анонимный пользователь предложил Молдахмедову за 6 млн тенге, что эквивалентно примерно 1 млн рублей, поджечь военкомат в Омске. Фигуранты уголовного дела предложение приняли, получили подробную инструкцию и на машине приехали в Омскую область. Здесь они изготовили коктейли Молотова, приехали к комиссариату и зашвырнули в одно из окон пять бутылок с зажигательной смесью. После своих деяний приятели сразу же скрылись в ближнем зарубежье.