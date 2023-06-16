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Взятка Кондратьева, смертельные пожары и кровавые ДТП. Чем омичей напугала весна

16 июня 2023, 08:00
Фото: Город55
Прошедшая весна была богата на громкие события
Публикуем вторую часть нашей подборки самых резонансных происшествий и преступлений прошедшей весны 2023 года.

Как и обещали, Город55 продолжает рассказывать о самых резонансных происшествиях, кровавых преступлениях, громких арестах прошедшей весны. На очереди вторая часть нашего повествования, а первую можно посмотреть в материале ниже.

ЧВК «Редан», убийство полицейского и выходки Евы Абрамович. Чем Омск шокировала весна
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Центральный рынок, замдиректора Кондратьев и бизнесмен Ушаков

Вечером 26 апреля Омск облетела новость, что в департамент имущественных отношений администрации города Омска с обысками нагрянули силовики. Чуть позже стало известно, что поводом для этого визита стала взятка, которую, по версии омского СК, получил заместитель директора ведомства Евгений Кондратьев. Презент ему, как значится в материалах дела, передал предприниматель, директор «Зерна Сибири» Геннадий Ушаков.

Обыски в омском депимущества прошли из-за заместителя Дмитрия Махини
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Как выяснил Город55, презент в 970 тысяч господину Кондратьеву предназначался за дальнейшую аренду всех помещений Центрального рынка в Омске «за копейки». Деньги через Ушакова передал руководитель компании из Санкт-Петербурга ООО «Пинотаж». Сейчас, согласно открытым данным, этой конторой руководит некто Валерий Аржинт.

Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
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Уже 8 апреля Евгений Кондратьев и Дмитрий Ушаков предстали перед судьей Куйбышевского районного суда, где им избирали меру пресечения. На процессе выяснилось, что чиновник полностью признал вину в получении взятки и согласился сотрудничать.

Евгений Кондратьев при избрании меры пресеченияЕвгений Кондратьев при избрании меры пресечения
Евгений Кондратьев при избрании меры пресечения
Фото: Город55

В суде Кондратьев вел себя вполне спокойно, но сам был взволнован и расстроен. Просил оставить его на свободе, рассчитывая, что одного только признания вины будет достаточно. Однако судья решил иначе и отправил Кондратьева в СИЗО на 2 месяца.

Евгений Кондратьев в здании Куйбышевского судаЕвгений Кондратьев в здании Куйбышевского суда
Евгений Кондратьев в здании Куйбышевского суда
Фото: Город55

Что касается Ушакова, то ему повезло куда больше. С натянутой на голову курткой он, к радости для себя, узнал, что после заседания отправится в комфортные условия — под домашний арест с некоторыми ограничениями.

Геннадий ушаков дико стеснялся повышенного внимания к своей персонеГеннадий ушаков дико стеснялся повышенного внимания к своей персоне
Геннадий ушаков дико стеснялся повышенного внимания к своей персоне
Фото: Город55
«Гордый и робкий». В Омске арестовали замдиректора Кондратьева и бизнесмена Ушакова
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Сгоревшие деревни, угарный газ и смог над городом

К концу апреля в Омской области установилась сухая и жаркая погода, что привело к целому шквалу лесных и ландшафтных пожаров. Уже к 24 апреля регион вышел в лидеры по природным возгораниям, и первые трагедии не заставили себя ждать.

Омская область вышла в лидеры по количеству лесных пожаров в СФО
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Первым под удар попало село Чистоозерье Большереченского района, где днем 27 апреля после возгорания сухой травы огонь перекинулся на жилые дома. В результате дотла сгорело сразу 15 построек, 4 из которых были жилыми. Не обошлось и без пострадавших — ожоги рук получил мужчина, который пытался потушить пламя.

В селе учелело всего несколько строений
Видео: СКР по Омской области

При этом в Чистоозерье жили всего 15 человек в 6 домах, так что можно сказать, что село было почти полностью уничтожено огнем. Сразу же это возгорание переросло в уголовное дело по статье «Халатность».

Крупный пожар в Омской области перерос в уголовное дело
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В тот же день масштабный пожар охватил еще один населенный пункт — село Новокарасук Крутинского района. Там огонь с травы перекинулся на 8 строений, из которых 5 были двухквартирными жилыми домами. Все выгорело дотла, а без крыши над головой остались 8 человек. И это ЧП стало поводом для уголовного дела, которое возбудили в омском СК.

После пожаров от жилых домов оставалась лишь куча мусора
Видео: Город55
В Омской области природный пожар перекинулся еще на одно село — сгорело 10 построек
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На следующий день, 28 апреля, новые огненные смерчи уничтожили 20 построек в деревне Луговая, в том числе 6 домов, а также хозяйственные и жилые строения в деревне Колькуль. Все это в Тюкалинском районе. И все по новой: проверки, уголовные дела и помощь погорельцам. Позже под разгул огненной стихии попали село Бражниково Колосовского района и деревня Шкуново Тарского района, где 6 мая сгорели 3 жилых дома и еще 9 хозпостроек.

В Омской области за сутки загорелось уже третье село — уничтожено 4 дома
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Масштабные пожары в деревнях и селах, а также в лесах и полях привели к тому, что Омск и область день за днем накрывало смогом и удушливым облаком с повышенной концентрацией смертельно опасного угарного газа.

Омск внезапно накроет облаком смертельно опасного газа
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За поджог омского военкомата гражданин Казахстана получил 13 лет

Больше, чем за убийство, получил житель Республики Казахстан Ансаган Молдахмедов за поджог здания военкомата на улице Пушкина в Омске.

Все произошло еще в мае 2022 года, когда Молдахмедов вместе с приятелем Сеилом Диас Муратулы бутылками с зажигательной смесью закидали военный комиссариат по Центральному и Советскому округу города.

В омском военкомате случился пожар
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Как выяснили следователи УМВД по Омской области, началась эта «огненная» история с того, что в мессенджере «Телеграм» анонимный пользователь предложил Молдахмедову за 6 млн тенге, что эквивалентно примерно 1 млн рублей, поджечь военкомат в Омске. Фигуранты уголовного дела предложение приняли, получили подробную инструкцию и на машине приехали в Омскую область. Здесь они изготовили коктейли Молотова, приехали к комиссариату и зашвырнули в одно из окон пять бутылок с зажигательной смесью. После своих деяний приятели сразу же скрылись в ближнем зарубежье.

Сотрудники военкомата заделывают окноСотрудники военкомата заделывают окно
Сотрудники военкомата заделывают окно
Фото: Город55

Однако Молдахмедов зачем-то опять попытался вернуться в Россию и был задержан оперативниками ФСБ, полицией и пограничниками в Челябинской области, а вот его подельник пока находится в розыске.

Военный суд признал Ансагана Молдахмедова виновным по статье «Совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба» и отправил в колонию строгого режима на 13 лет. При этом первые 3 года отсидки осужденный проведет в тюрьме.

Поджигателя омского военкомата отправили в колонию строгого режима на 13 лет
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Посиделки школьников в Омской области закончились пожаром и гибелью двух подростков

Трагическое известие в длинные выходные по случаю празднования Дня Победы пришло из города Называевска. Там 6 мая во время тушения пожара в частном доме были найдены тела двух школьников, 13 и 14 лет.

Пожар случился в пятом часу утраПожар случился в пятом часу утра
Пожар случился в пятом часу утра
Фото: СКР по Омской области

Как установили следователи регионального СК, в ту роковую ночь мама одного из мальчиков отсутствовала дома, не было и старшей сестры, и подросток пригласил к себе компанию сверстников. Примерно в пять утра в доме вспыхнул пожар, который, по предварительным данным, начался из-за замыкания проводки. Пятеро подростков успели выбежать из горящего помещения, а юный хозяин домовладения и его приятель — нет. Мальчики погибли от острого отравления продуктами горения.

По факту этой трагедии было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Пятеро успели спастись. Что известно о гибели подростков в пожаре в Называевске
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В Омске экс-инспектор УФСИН ответит за халатность в работе с насильником 9-летней девочки

Весьма редкое и необычное дело к середине мая закончили следователи регионального Следкома. Официальные обвинения по статье «Халатность» получил 32-летний бывший инспектор УФСИН по Кировскому округу Владимир Гейнц.

Бывший инспектор омского УФСИН пойдет под суд за халатность при исполнении службы
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По версии следствия, Гейнц «махнул рукой» на административный надзор за неоднократно судимым Сергеем Бояркиным. Последний в апреле 2021 года в очередной раз вышел из колонии и с размахом взялся за старое. В октябре и ноябре того же года он отметился кражей и причинением тяжкого вреда здоровью. Однако самым шокирующим поступком Бояркина стало циничное нападение на 9-летнюю девочку и ее изнасилование в пригородном поселке Новоомский в последних числах августа 2022 года.

Дома вокруг и ходят люди. Репортаж с места изнасилования 9-летней омской школьницы
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За все свои деяния Сергей Бояркин отправился в колонию на 20 лет, теперь туда же рискует загреметь и инспектор, который должен был надзирать за ним. К слову, сам Владимир Гейнц вину в инкриминируемых деяниях так и не признал.

20 лет тюрьмы. В Омске вынесли приговор педофилу за изнасилование 9-летней девочки
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Стреляли. В Омске две ссоры закончились стрельбой и ранением 17-летнего студента

Два конфликта на омских улицах с разницей в несколько дней закончились стрельбой, ранением подростка и уголовным делом. В первом случае виной всем стал шум у подъезда, во втором — спущенные колеса автомобиля.

Первый выстрел прозвучал 14 мая у общежития на улице Химиков. Одному из жильцов, 25-летнему парню, который был пьян, пришелся не по нраву шум у подъезда. Сначала он на словах крепко повздорил с компанией подростков, а потом взял пневматическую винтовку и выстрелил в оппонентов. Одна из пуль попала 17-летнему юноше в нос.

Попал в подростка. Известны подробности стрельбы в студенческом общежитии в Омске
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Позже, 16 мая, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина против этого стрелка возбудили уголовное дело за хулиганство с использованием оружия. Мужчине грозит до 7 лет колонии.

После вмешательства Бастрыкина в Омске завели дело из-за стрельбы в общежитии
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В следующий раз стрельба нарушила спокойствие жильцов одного из дворов на улице Блюхера. Там 40-летний омич увидел, что кто-то спустил колеса у его автомобиля, и обвинил в этом 30-летнего соседа и его приятеля, которые проходили мимо. Слово за слово — конфликт разгорелся, перерос в потасовку, во время которой хозяин автомобиля несколько раз выстрелил из травматического пистолета.

Красочное видео этого случая было выложено в паблике «Инцидент Омск».

В Омске на улице Блюхера конфликт между мужчинами закончился стрельбой
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Омский куратор строительства Красногорского гидроузла отправился в СИЗО за взятку

Скромная взятка в 155 тысяч рублей довела 38-летнего начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгения Селезнева до уголовного дела и ареста на 2 месяца.

В кабинете чиновника прошли обыскиВ кабинете чиновника прошли обыски
В кабинете чиновника прошли обыски
Фото: УФСБ по Омской области

Как сообщили 18 мая в омском СК, Селезнев получал денежные презенты от генерального директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова с мая 2020 года по март 2023 года. Вознаграждение, по версии следствия, предназначалось за помощь в заключении контрактов на работы на Красногорском гидроузле. По всей видимости, Селезнев посодействовал, поскольку «Термона Сибирь Сервисмонтаж» получила подряд на 120 млн рублей.

Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
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Фигурантом этого уголовного дела стал и сам Филимонов: ему придется отвечать за дачу взятки.

Во время избрания меры пресечения Евгений Селезнев вину не признал, однако судье Куйбышевского районного суда города Омска хватило доводов следствия и суда, чтобы отправить его в СИЗО. Добавим, что, как сообщал Город55, Селезнев строил себе дачу прямо по соседству с гидроузлом.

Омский чиновник, уличенный в коррупции, строил дачу рядом с Красногорским гидроузлом
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Неисправный холодильник убил молодую омичку с маленькой дочерью

Ночью 19 мая в рабочем поселке Москаленки вспыхнул пожар в одном из частных домов. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Внутри жилища их ждала страшная картина — бездыханные и закопченные тела 28-летней девушки и ее 7-летней дочери.

Молодая мать и ее семилетняя дочь задохнулись при пожаре в Омской области
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Позже в тот же день выяснилось, что в момент трагедии глава семейства трудился на вахте в другом городе.

Пожар случился глубокой ночьюПожар случился глубокой ночью
Пожар случился глубокой ночью
Фото: СКР по Омской области

После случившегося в СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и озвучили предположительную версию о причине трагедии — замыкание электропроводки. По выводам экспертов, возгорание началось в месте, где стоял холодильник, а мама и дочка скончались от отравления угарным газом.

Омские следователи озвучили вероятную причину пожара с погибшей семьей в Москаленках
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Смертельные удары для омского музыканта в «Ленинграде»

Сутки провел в коме 26-летний омский музыкант после жестокого избиения в баре «Ленинград» и, несмотря на все усилия врачей, скончался, так и не придя в сознание.

Все произошло 25 мая, когда в баре вспыхнул конфликт между двумя компаниями. С одной стороны трое подвыпивших взрослых мужчин, которые, по версии следствия, сделали непристойное предложение девушке. За даму вступился музыкант и его друзья, началась словесная перепалка, которая закончилась дракой. Во время потасовки 43-летний омич руками и ногами избил молодого парня, а затем добил его стулом.

Потерпевшего увезли в больницу, где он и умер на следующий день от тяжелой черепно-мозговой травмы. Подозреваемого в этой смерти задержали в день конфликта на улице Крупской и по ходатайству следствия отправили под арест.

Погибший после драки в омском баре «Ленинград» оказался музыкантом
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Смертельная «встречка». ДТП на трассе под Омском унесло жизни 6 человек, среди них двое детей

Жуткая картина предстала вечером 27 мая перед водителями, которые проезжали по трассе Омск — Черлак: два искореженных автомобиля и тела погибших.

Автомобили столкнулись лоб в лобАвтомобили столкнулись лоб в лоб
Автомобили столкнулись лоб в лоб
Фото: УГИБДД по Омской области

По предварительной версии региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota, которым управлял 41-летний мужчина. После удара машина виновника аварии загорелась, однако ее сразу же потушили очевидцы этой трагедии. К тому моменту все, кто ехал в Chevrolet, были мертвы: они погибли от травм, полученных при ударе.

На трассе «Омск — Черлак» пять человек погибли в загоревшемся после ДТП автомобиле
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Жертвами этой трагедии стали водитель и 4 пассажира Chevrolet — 23-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также 7-летняя девочка и 17-летний подросток. Позже в больнице от травм скончался и водитель Toyota.

После столкновения один из автомобилей загорелсяПосле столкновения один из автомобилей загорелся
После столкновения один из автомобилей загорелся
Фото: УГИБДД по Омской области

Как выяснил Город55, в этой аварии погибли жители трех сельских районов Омской области. За рулем Chevrolet находился мужчина, который вез в деревню на каникулы 7-летнюю дочку.

В жутком ДТП на омской трассе погиб отец вместе с 7-летней дочерью
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В Омске автобус снес на дороге инспектора ДПС и водителя

С травмой головы, ушибами рук и ног угодил в больницу инспектор ДПС, который мирно общался возле автомобиля с водителем автомобиля Volkswagen. Последний тоже пострадал, но от госпитализации отказался. Виной всему стала жара и бутылка воды, за которой потянулся водитель автобуса.

Все дальнейшие события можно рассмотреть на записях с камеры видеонаблюдения. Водитель и инспектор общаются у иномарки, как вдруг в них на приличной скорости, немного вильнув, влетает многотонный автобус и буквально сносит с обочины.

В этом ДТП чудом обошлось без погибших
Видео: УГИБДД по Омской области

Водитель автобуса, который ехал по маршруту № 45, пояснил, что отвлекся от движения, так как потянулся за водой.

Омские следователи выяснят причины ДТП, в котором пострадали полицейский и водитель
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