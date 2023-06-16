Взятка Кондратьева, смертельные пожары и кровавые ДТП. Чем омичей напугала весна

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Как и обещали, Город55 продолжает рассказывать о самых резонансных происшествиях, кровавых преступлениях, громких арестах прошедшей весны. На очереди вторая часть нашего повествования, а первую можно посмотреть в материале ниже.
Вечером 26 апреля Омск облетела новость, что в департамент имущественных отношений администрации города Омска с обысками нагрянули силовики. Чуть позже стало известно, что поводом для этого визита стала взятка, которую, по версии омского СК, получил заместитель директора ведомства Евгений Кондратьев. Презент ему, как значится в материалах дела, передал предприниматель, директор «Зерна Сибири» Геннадий Ушаков.
Как выяснил Город55, презент в 970 тысяч господину Кондратьеву предназначался за дальнейшую аренду всех помещений Центрального рынка в Омске «за копейки». Деньги через Ушакова передал руководитель компании из Санкт-Петербурга ООО «Пинотаж». Сейчас, согласно открытым данным, этой конторой руководит некто Валерий Аржинт.
Уже 8 апреля Евгений Кондратьев и Дмитрий Ушаков предстали перед судьей Куйбышевского районного суда, где им избирали меру пресечения. На процессе выяснилось, что чиновник полностью признал вину в получении взятки и согласился сотрудничать.
В суде Кондратьев вел себя вполне спокойно, но сам был взволнован и расстроен. Просил оставить его на свободе, рассчитывая, что одного только признания вины будет достаточно. Однако судья решил иначе и отправил Кондратьева в СИЗО на 2 месяца.
Что касается Ушакова, то ему повезло куда больше. С натянутой на голову курткой он, к радости для себя, узнал, что после заседания отправится в комфортные условия — под домашний арест с некоторыми ограничениями.
К концу апреля в Омской области установилась сухая и жаркая погода, что привело к целому шквалу лесных и ландшафтных пожаров. Уже к 24 апреля регион вышел в лидеры по природным возгораниям, и первые трагедии не заставили себя ждать.
Первым под удар попало село Чистоозерье Большереченского района, где днем 27 апреля после возгорания сухой травы огонь перекинулся на жилые дома. В результате дотла сгорело сразу 15 построек, 4 из которых были жилыми. Не обошлось и без пострадавших — ожоги рук получил мужчина, который пытался потушить пламя.
При этом в Чистоозерье жили всего 15 человек в 6 домах, так что можно сказать, что село было почти полностью уничтожено огнем. Сразу же это возгорание переросло в уголовное дело по статье «Халатность».
В тот же день масштабный пожар охватил еще один населенный пункт — село Новокарасук Крутинского района. Там огонь с травы перекинулся на 8 строений, из которых 5 были двухквартирными жилыми домами. Все выгорело дотла, а без крыши над головой остались 8 человек. И это ЧП стало поводом для уголовного дела, которое возбудили в омском СК.
На следующий день, 28 апреля, новые огненные смерчи уничтожили 20 построек в деревне Луговая, в том числе 6 домов, а также хозяйственные и жилые строения в деревне Колькуль. Все это в Тюкалинском районе. И все по новой: проверки, уголовные дела и помощь погорельцам. Позже под разгул огненной стихии попали село Бражниково Колосовского района и деревня Шкуново Тарского района, где 6 мая сгорели 3 жилых дома и еще 9 хозпостроек.
Масштабные пожары в деревнях и селах, а также в лесах и полях привели к тому, что Омск и область день за днем накрывало смогом и удушливым облаком с повышенной концентрацией смертельно опасного угарного газа.
Больше, чем за убийство, получил житель Республики Казахстан Ансаган Молдахмедов за поджог здания военкомата на улице Пушкина в Омске.
Все произошло еще в мае 2022 года, когда Молдахмедов вместе с приятелем Сеилом Диас Муратулы бутылками с зажигательной смесью закидали военный комиссариат по Центральному и Советскому округу города.
Как выяснили следователи УМВД по Омской области, началась эта «огненная» история с того, что в мессенджере «Телеграм» анонимный пользователь предложил Молдахмедову за 6 млн тенге, что эквивалентно примерно 1 млн рублей, поджечь военкомат в Омске. Фигуранты уголовного дела предложение приняли, получили подробную инструкцию и на машине приехали в Омскую область. Здесь они изготовили коктейли Молотова, приехали к комиссариату и зашвырнули в одно из окон пять бутылок с зажигательной смесью. После своих деяний приятели сразу же скрылись в ближнем зарубежье.
Однако Молдахмедов зачем-то опять попытался вернуться в Россию и был задержан оперативниками ФСБ, полицией и пограничниками в Челябинской области, а вот его подельник пока находится в розыске.
Военный суд признал Ансагана Молдахмедова виновным по статье «Совершение поджога группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба» и отправил в колонию строгого режима на 13 лет. При этом первые 3 года отсидки осужденный проведет в тюрьме.
Трагическое известие в длинные выходные по случаю празднования Дня Победы пришло из города Называевска. Там 6 мая во время тушения пожара в частном доме были найдены тела двух школьников, 13 и 14 лет.
Как установили следователи регионального СК, в ту роковую ночь мама одного из мальчиков отсутствовала дома, не было и старшей сестры, и подросток пригласил к себе компанию сверстников. Примерно в пять утра в доме вспыхнул пожар, который, по предварительным данным, начался из-за замыкания проводки. Пятеро подростков успели выбежать из горящего помещения, а юный хозяин домовладения и его приятель — нет. Мальчики погибли от острого отравления продуктами горения.
По факту этой трагедии было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Весьма редкое и необычное дело к середине мая закончили следователи регионального Следкома. Официальные обвинения по статье «Халатность» получил 32-летний бывший инспектор УФСИН по Кировскому округу Владимир Гейнц.
По версии следствия, Гейнц «махнул рукой» на административный надзор за неоднократно судимым Сергеем Бояркиным. Последний в апреле 2021 года в очередной раз вышел из колонии и с размахом взялся за старое. В октябре и ноябре того же года он отметился кражей и причинением тяжкого вреда здоровью. Однако самым шокирующим поступком Бояркина стало циничное нападение на 9-летнюю девочку и ее изнасилование в пригородном поселке Новоомский в последних числах августа 2022 года.
За все свои деяния Сергей Бояркин отправился в колонию на 20 лет, теперь туда же рискует загреметь и инспектор, который должен был надзирать за ним. К слову, сам Владимир Гейнц вину в инкриминируемых деяниях так и не признал.
Два конфликта на омских улицах с разницей в несколько дней закончились стрельбой, ранением подростка и уголовным делом. В первом случае виной всем стал шум у подъезда, во втором — спущенные колеса автомобиля.
Первый выстрел прозвучал 14 мая у общежития на улице Химиков. Одному из жильцов, 25-летнему парню, который был пьян, пришелся не по нраву шум у подъезда. Сначала он на словах крепко повздорил с компанией подростков, а потом взял пневматическую винтовку и выстрелил в оппонентов. Одна из пуль попала 17-летнему юноше в нос.
Позже, 16 мая, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина против этого стрелка возбудили уголовное дело за хулиганство с использованием оружия. Мужчине грозит до 7 лет колонии.
В следующий раз стрельба нарушила спокойствие жильцов одного из дворов на улице Блюхера. Там 40-летний омич увидел, что кто-то спустил колеса у его автомобиля, и обвинил в этом 30-летнего соседа и его приятеля, которые проходили мимо. Слово за слово — конфликт разгорелся, перерос в потасовку, во время которой хозяин автомобиля несколько раз выстрелил из травматического пистолета.
Красочное видео этого случая было выложено в паблике «Инцидент Омск».
Скромная взятка в 155 тысяч рублей довела 38-летнего начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгения Селезнева до уголовного дела и ареста на 2 месяца.
Как сообщили 18 мая в омском СК, Селезнев получал денежные презенты от генерального директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова с мая 2020 года по март 2023 года. Вознаграждение, по версии следствия, предназначалось за помощь в заключении контрактов на работы на Красногорском гидроузле. По всей видимости, Селезнев посодействовал, поскольку «Термона Сибирь Сервисмонтаж» получила подряд на 120 млн рублей.
Фигурантом этого уголовного дела стал и сам Филимонов: ему придется отвечать за дачу взятки.
Во время избрания меры пресечения Евгений Селезнев вину не признал, однако судье Куйбышевского районного суда города Омска хватило доводов следствия и суда, чтобы отправить его в СИЗО. Добавим, что, как сообщал Город55, Селезнев строил себе дачу прямо по соседству с гидроузлом.
Ночью 19 мая в рабочем поселке Москаленки вспыхнул пожар в одном из частных домов. Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Внутри жилища их ждала страшная картина — бездыханные и закопченные тела 28-летней девушки и ее 7-летней дочери.
Позже в тот же день выяснилось, что в момент трагедии глава семейства трудился на вахте в другом городе.
После случившегося в СКР по Омской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и озвучили предположительную версию о причине трагедии — замыкание электропроводки. По выводам экспертов, возгорание началось в месте, где стоял холодильник, а мама и дочка скончались от отравления угарным газом.
Сутки провел в коме 26-летний омский музыкант после жестокого избиения в баре «Ленинград» и, несмотря на все усилия врачей, скончался, так и не придя в сознание.
Все произошло 25 мая, когда в баре вспыхнул конфликт между двумя компаниями. С одной стороны трое подвыпивших взрослых мужчин, которые, по версии следствия, сделали непристойное предложение девушке. За даму вступился музыкант и его друзья, началась словесная перепалка, которая закончилась дракой. Во время потасовки 43-летний омич руками и ногами избил молодого парня, а затем добил его стулом.
Потерпевшего увезли в больницу, где он и умер на следующий день от тяжелой черепно-мозговой травмы. Подозреваемого в этой смерти задержали в день конфликта на улице Крупской и по ходатайству следствия отправили под арест.
Жуткая картина предстала вечером 27 мая перед водителями, которые проезжали по трассе Омск — Черлак: два искореженных автомобиля и тела погибших.
По предварительной версии региональной Госавтоинспекции, 41-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Toyota, которым управлял 41-летний мужчина. После удара машина виновника аварии загорелась, однако ее сразу же потушили очевидцы этой трагедии. К тому моменту все, кто ехал в Chevrolet, были мертвы: они погибли от травм, полученных при ударе.
Жертвами этой трагедии стали водитель и 4 пассажира Chevrolet — 23-летняя девушка и 33-летняя женщина, а также 7-летняя девочка и 17-летний подросток. Позже в больнице от травм скончался и водитель Toyota.
Как выяснил Город55, в этой аварии погибли жители трех сельских районов Омской области. За рулем Chevrolet находился мужчина, который вез в деревню на каникулы 7-летнюю дочку.
С травмой головы, ушибами рук и ног угодил в больницу инспектор ДПС, который мирно общался возле автомобиля с водителем автомобиля Volkswagen. Последний тоже пострадал, но от госпитализации отказался. Виной всему стала жара и бутылка воды, за которой потянулся водитель автобуса.
Все дальнейшие события можно рассмотреть на записях с камеры видеонаблюдения. Водитель и инспектор общаются у иномарки, как вдруг в них на приличной скорости, немного вильнув, влетает многотонный автобус и буквально сносит с обочины.
Водитель автобуса, который ехал по маршруту № 45, пояснил, что отвлекся от движения, так как потянулся за водой.