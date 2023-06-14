В Росстате рассказали о снижении бедности. Но так ли это?

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
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Updated Сегодня, 06:22
В Росстате сообщили, что бедность в стране пошла на снижение. Официально за чертой бедности в настоящий момент находится 13,5% населения (19,6 млн человек). Цифра в этом году на 1,3 млн меньше, чем в прошлом. Вырос и прожиточный минимум россиян. В 2022 году он составлял 11950 рублей, а в 2023 году — 14026 рублей.
Первый квартал года традиционно самый тяжелый и отличается самым высоким уровнем бедности — из-за долгих выходных и праздников (когда люди не работают и, соответственно, денег не получают). В четвертом же квартале, наоборот, доходы россиян растут. Это связано с выплатами премий, «13-х зарплат» и прочих ежегодных бонусов. В последнем квартале 2022 года за чертой бедности проживало 9,8% жителей сраны, что является лучшим показателем за всю историю современной России. В нынешнем году этот рекорд может быт побит, учитывая, что, согласно статистическим данным, зарплаты растут на 6% в год.
Но есть один нюанс, который может перечеркнуть все достижения Росстата — это методика подсчета.
С критикой метода расчета потребительской корзины выступил депутат Государственной Думы Николай Арефьев.
«Наша потребительская корзина в 4 раза меньше, чем в Великобритании, в 3 раза меньше, чем в Германии. Она не отражает всех затрат. Мы формируем потребительскую корзину, чтобы определить прожиточный минимум и МРОТ, а у нас получается, что корзина обеспечивает биологический минимум. Это тюремный паек», — передает слова парламентария издание «Новые известия».
Спорить с подобным утверждением трудно. Основой питания в нынешней потребительской корзине являются мучные продукты, яйца и молоко. Однако для разнообразия трудоспособному человеку полагаются картошка и овощи. Мясо и рыба в корзине потребителя представлены совсем уж в небольших количествах. Что касается непродовольственных товаров, то ситуация не лучше. Так, человеку полагается 7 пар носков 1,4 года, 9 трусов на 2,4 года, минимум одежды и канцтоваров.
Решить проблему можно, если подтянуть потребительскую корзину к реальности. Следом должны повысится МРОТ и прожиточный минимум. На самом деле все гораздо хуже. Начиная с того, что в комитете Госдумы по экономической политике не знают, как рассчитывается прожиточный минимум.
Согласно законодательству, с 2021 года прожиточный минимум рассчитывается как 44,1% от среднего дохода населения за прошедший год с учетом региональных коэффициентов. Медианный доход делит всех людей на основе их зарплат следующим образом: одна половина населения получает больше этой суммы, а другая половина — меньше. То есть прожиточный минимум никак не привязан к потребительской корзине.
Люди могут получать намного меньше денег, чем требуется на оплату даже такой потребительской корзины, но при этом не входят в статистику, как проживающие за чертой бедности.
Цифры доходов и расходов сильно разняться от региона к региону. Согласно данным сайтов по поиску вакансий, средняя зарплата в Чите составляет 35 тысяч рублей. Прожиточный минимум для региона в этом случае будет равен 15 435 рублям. На эти деньги можно купить 423,8 кг картофеля. Совершенно иная ситуация в Москве. При медианной зарплате в 50 тысяч рублей, прожиточный минимум составляет 22050 рублей. Если перевести на картофель, то это 654 килограмма. Как видим, люди с МРОТ одинаково находятся на границе бедности, но количество продуктов на столе разное.
В Госдуме могут принять любые изменения, касающиеся наполнения потребительской корзины. Вот только это не скажется на реальном уровне бедности и благосостоянии. Пока безотказно только одно правило: чем выше расслоение общества и ниже медианные доходы — тем лучше для Росстата, ведь это прямой путь к снижению официальной бедности.