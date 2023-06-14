В Росстате рассказали о снижении бедности. Но так ли это?

Первый квартал года традиционно самый тяжелый и отличается самым высоким уровнем бедности — из-за долгих выходных и праздников (когда люди не работают и, соответственно, денег не получают). В четвертом же квартале, наоборот, доходы россиян растут. Это связано с выплатами премий, «13-х зарплат» и прочих ежегодных бонусов. В последнем квартале 2022 года за чертой бедности проживало 9,8% жителей сраны, что является лучшим показателем за всю историю современной России. В нынешнем году этот рекорд может быт побит, учитывая, что, согласно статистическим данным, зарплаты растут на 6% в год.