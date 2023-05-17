Омичам рассказали, что средняя зарплата выросла до 63 тысяч рублей

Оказалось, что средняя предлагаемая зарплата в регионе — 63 599 рублей (на апрель 2023 года). А это уже на 3 933 рубля больше, чем в марте. Кроме того, средняя предлагаемая зарплата по России составила 57 878 рублей, а по СФО — 67 027 рублей.