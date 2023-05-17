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Published Сегодня, 09:59

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Омичам рассказали, что средняя зарплата выросла до 63 тысяч рублей

17 мая 2023, 09:59
Фото: Город55
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За месяц зарплата выросла почти на 4 тысячи рублей.

Служба исследований hh.ru проанализировала свыше 13 тысяч вакансий, открытых в Омской области в апреле текущего года, и выяснили, какую зарплату предлагают соискателям.

Оказалось, что средняя предлагаемая зарплата в регионе — 63 599 рублей (на апрель 2023 года). А это уже на 3 933 рубля больше, чем в марте. Кроме того, средняя предлагаемая зарплата по России составила 57 878 рублей, а по СФО — 67 027 рублей.

Фото: Служба исследований hh.ru

Исследование показало, что самую высокую зарплату предлагают специалистам по добыче сырья — 102 тысячи рублей (в среднем). Чуть меньше заработная плата у логистов — 98 тысяч рублей и специалистов из сельского хозяйства — 97 тысяч рублей. В топ-5 лидеров также вошли кадры из сферы производства — 95 тысяч рублей и рабочий персонал — 90 тысяч рублей.

При этом специалистам в сфере информационных технологий предлагают достаточно низкие зарплаты — 32 502 рубля. Далее идут продавцы с заработком около 31 тысячи рублей. И меньше всех зарплату предлагают преподавателям и учителям — около 26 тысяч рублей.

Средняя зарплата. Сколько получают омичи
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#Ксения Карагодина#Зарплата#Исследования#Средняя зарплата#Общество#Город#Деньги#Работа#Новости#Омск#Омская область
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