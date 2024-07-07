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Бедность

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2024
Омская область получит более 58 млн рублей субсидий на стимулирование занятости
7 июля, 08:45
Соцконтракты работают. В Омской области уровень бедности удалось снизить на 10%
5 июля, 06:13
Американский журналист заявил, что нельзя сравнивать Омск с Москвой
16 февраля, 10:39
2023
Партия «Справедливая Россия — за правду» отметила свое 17-летие
Однопартийцев поздравил депутат омского Заксобрания Андрей Жуковский.
28 октября 2023, 10:15
В Росстате рассказали о снижении бедности. Но так ли это?
14 июня 2023, 06:20
2022
Обновились данные о границе бедности для омичей и жителей других регионов
Росстат сообщил, что людей на границе бедности стало меньше. Какой доход стоит иметь омичу, чтобы не считаться малоимущим.
5 декабря 2022, 09:05
Стало известно, какое количество бедных людей живет в Омской области
Неутешительные данные статистики.
20 июня 2022, 05:38

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