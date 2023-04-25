Региональным органам власти при сотрудничестве с кабинетом министров предстоит к первому июля разработать предложения по увеличению уровня МРОТ не только на текущий год, но и на последующие периоды. Ответственным за исполнение поручений президента назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Поручения главы государства были даны по результатам заседания Совета по стратегическому развитию, которое прошло в середине декабря прошедшего года.