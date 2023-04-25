Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
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Updated Сегодня, 09:04
«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и рост среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году», — указано в документе.
Региональным органам власти при сотрудничестве с кабинетом министров предстоит к первому июля разработать предложения по увеличению уровня МРОТ не только на текущий год, но и на последующие периоды. Ответственным за исполнение поручений президента назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Поручения главы государства были даны по результатам заседания Совета по стратегическому развитию, которое прошло в середине декабря прошедшего года.
Согласно данным, представленным на популярном онлайн-портале по поиску вакансий, средний показатель заработной платы в Омске за 2023 год составил 54 324 рубля. При этом за один месяц значение изменилось на 5,1% — если в феврале зарплата составляла в среднем 51 550 рублей, то в марте — 54 324 рублей.
По данным «Коммерческих вестей», номинальная заработная плата в регионе в этом году выросла на 16%, а реальная — только на 5%.
Напомним, что 19.12.2022 года президентом РФ Владимиром Путиным был подписан федеральный закон № 522-ФЗ, согласно которому значение МРОТ в стране устанавливается с 1 января 2023 года в размере 16 242 рублей. Однако в Омске соответствующий показатель умножается дополнительно на районный коэффициент.
Так, с учетом районного коэффициента (1,15) МРОТ в Омске с 1 января 2023 года составляет 18 678,3 руб.
Согласно сведениям, представленным на сайте Банка России, уровень годовой инфляции в Омской области в январе текущего года замедлился на 0,82 процентного пункта, до 10,12%, если сравнивать с последним месяцем прошлого года. При этом региональный показатель ниже, чем средние значения по России (11,77 процентов) и Сибирскому федеральному округу (11,56 процентов).
Отмечается, что годовой темп прироста цен на продовольственную продукцию с начала текущего года снизился до 9,88%. А в декабре прошлого года значение составляло 10,14%. Снизился и темп прироста цен на непродовольственную группу товаров, достигнув в январе значения в 8,50%.