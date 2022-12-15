В Омской области увеличится прожиточный минимум

По сообщению правительства Омской области, сегодня, 15 декабря, состоялось заседание, на котором утвердили величину прожиточного минимума на 2023 год.
Председателя правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов сообщил, что прожиточный минимум увеличится на 1,9 тыс рублей и составит около 13,2 тыс рублей в расчете на душу населения.
При этом, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит около 14,4 тыс рублей, для пенсионеров — 11,3 тыс рублей, а для детей — 13,6 тыс рублей.
Годовые темпы роста прожиточного минимума составят 17%, отметили в ведомстве. В связи с этим, с 1 января 2023 года будут производиться расчеты детских пособий, а также доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.