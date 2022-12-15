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В Омской области увеличится прожиточный минимум

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
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Прожиточный минимум на душу населения составит около 13,2 тыс рублей.

По сообщению правительства Омской области, сегодня, 15 декабря, состоялось заседание, на котором утвердили величину прожиточного минимума на 2023 год.

Председателя правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов сообщил, что прожиточный минимум увеличится на 1,9 тыс рублей и составит около 13,2 тыс рублей в расчете на душу населения.

При этом, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит около 14,4 тыс рублей, для пенсионеров — 11,3 тыс рублей, а для детей — 13,6 тыс рублей.

Годовые темпы роста прожиточного минимума составят 17%, отметили в ведомстве. В связи с этим, с 1 января 2023 года будут производиться расчеты детских пособий, а также доплаты к пенсии неработающим пенсионерам.

#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Омская область#Прожиточный минимум#Деньги#Дети#Пенсионеры
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