Омичка погибла после поездки с пьяным водителем незарегистрированного мотоцикла

Напомним, авария произошла на 78 километре трассы около 23:30. Предварительно, 40-летний житель села Куликово Калачинского района не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. На месте еще до приезда скорой помощи погибла 43-летняя пассажирка мотоцикла, а виновника ДТП увезли в больницу.