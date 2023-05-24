Омичка погибла после поездки с пьяным водителем незарегистрированного мотоцикла

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:39
Город55 выяснил подробности смертельного ДТП на трассе Сыропятское — Калачинск, где погибла 43-летняя женщина. Как выяснилось, мотоциклист, который, по данным региональной ГИБДД, сел за руль пьяным и без прав, катался на незарегистрированном мотоцикле.
Напомним, авария произошла на 78 километре трассы около 23:30. Предварительно, 40-летний житель села Куликово Калачинского района не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. На месте еще до приезда скорой помощи погибла 43-летняя пассажирка мотоцикла, а виновника ДТП увезли в больницу.
«У мотоциклиста зарегистрировано алкогольное опьянение, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
У погибшей женщины осталось трое детей. По факту случившегося сейчас проводится проверка, результатом которой, вероятнее всего, станет возбуждение уголовного дела на виновника этой аварии.